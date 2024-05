A- A+

DESESPERO Mulher de Zé Vaqueiro precisou fazer massagem no coração do bebê durante parada cardíaca Arthur, de nove meses, foi diagnóstico com uma malformação congênita

A mulher do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, publicou vídeos no Instagram mostrando os primeiros socorros ao filho Arthur, de nove meses, que sofreu uma parada cardíaca nesta sexta, dia 17, um dia após ganhar alta do hospital. Nas gravações, é possível ver a influencer fazendo o que parece ser uma massagem cardíaca enquanto espera a ambulância.

“Eu não consigo explicar o que senti hoje. Não consegui pensar em mais nada, só agir para juntas, salvar o meu filho. Quero agradecer a Dra. Morgana que nos ajudou fazendo as manobras. Eu já estava desesperada esperando a ambulância chegar. O meu corpo todo tremendo, mas eu não consegui ficar sem fazer nada. Era fazendo e orando”, escreveu.

Na sequência, ela publicou uma foto em que aparece seguindo a ambulância para o hospital e fez um apelo para que as pessoas deixem os carros do hospital passarem quando a sirene estiver ligada. “Tem uma vida precisando ser socorrida”.

Síndrome de Patau

O pequeno Arthur foi diagnóstico com uma malformação congênita decorrente do trissomia do cromossomo 13, chamada de Síndrome de Patau. O normal seria duas, nesta condição se apresentam três, que interfere diretamente no desenvolvimento do feto, o que resulta em problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e a formação de fendas no lábio e céu na boca. A primeira descrição da síndrome foi feita na década de 1960, pelo geneticista Klaus Patau.

Quais são os sintomas da Síndrome de Patau?

Segundo especialistas, ela é mais comum de ocorrer em bebês de mulheres grávidas acima dos 35 anos. A detecção pode ser feita durante o pré-natal ou após o parto. No Brasil, alguns testes estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Alguns dos sintomas mais comuns entre pacientes são:

Crises convulsivas;

Anormalidades do sistema cardiovascular;

Malformação nos rins;

Fraqueza muscular;

Orelhas deformadas resultando em surdez (parcial ou total);

Olhos afastados ou ausentes;

Pescoço curto;

Mãos com um sexto dedo ou dedos sobrepostos;

Microcefalia (formação reduzida da cabeça);

Micrognatia (formação reduzida do queixo);

Nos meninos, podem ocorrer alterações nos testículos, e para meninas, no útero e ovários.

Além disso, existem os que se mostram nas fases de desenvolvimento da criança, como:

Deficiência intelectual;

Problemas na comunicação;

Problemas cognitivos.

Qual é o tratamento para Síndrome de Patau?

Não existe um tratamento fixo para Síndrome de Patau, mas o bebê deverá fazer acompanhamento médico pelo resto da vida. Já as complicações do quatro podem ser tratáveis. Os bebês que sobrevivem aos primeiros dias após o nascimento são cuidados de acordo com os seus sintomas.

