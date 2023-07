A- A+

SAÚDE Mulher de Zezé Di Camargo fala dos novos hábitos do cantor após diagnóstico de gordura no fígado Graciele Lacerda conta que mudou a dieta de Zezé e que cantor detectou o problema em um checkup comum

Sem treinar há um tempo e com uma alimentação não muito saudável, o cantor Zezé Di Camargo foi instruído pela mulher, a influenciadora e educadora física, Graciele Lacerda, a voltar sua rotina de exercícios físicos e melhorar a dieta. O alerta veio depois do diagnóstico de gordura no fígado.

— O médico nos falou que pequenos ajustes na alimentação poderiam reverter o problema. Eu mesma fiz questão de fazer uma nova dieta para ele — afirmou Graciele em entrevista ao Globo.

Ela conta que precisou fazer as mudanças por etapas, visto que o artista gosta de guloseimas, como chocolate, doce de leite, miojo e salsicha.

— Fui aos poucos com as mudanças. Primeiro priorizei as proteínas nas refeições, retirei os alimentos processados e cortei o excesso de carboidrato ruim — explica.

Confira a entrevista a seguir:

O Zezé teve algum sintoma que a fez perceber que ele estava com gordura no fígado?

Não teve nenhum sintoma, só estava sem treinar, sem seguir uma alimentação regrada. Como ele voltaria para a rotina de treino normal, ele resolveu antes passar por um endócrino e foi aí que descobrimos que alguma coisa estava alterada. O diagnóstico foi de gordura no fígado, mas o médico nos falou que pequenos ajustes na alimentação poderiam reverter o problema. Eu mesma fiz questão de fazer uma nova dieta para ele.



Quais foram as principais mudanças na dieta depois do diagnóstico?

Eu tirei os alimentos ‘inflamatórios’ que ele comia. Entre eles, açúcar, farinha branca, como massas, pães e bolachas. Algumas frutas com alto índice glicêmico e alimentos ultraprocessados também: presunto, salsicha, refrigerantes, bolachas, salgadinhos, miojo, chocolate, energéticos. Cortei tudo.

Como foi a adaptação com a nova dieta?

Fui aos poucos com as mudanças. Primeiro priorizei as proteínas nas refeições, retirei os alimentos processados e cortei o excesso de carboidrato ruim, deixei só os bons, ou seja, aqueles que não viram açúcar direto no nosso organismo, como o inhame e a mandioca. Outra coisa, fiz ele priorizar a proteína no café da manhã. Uma coisa ajudou, ele sempre gostou de proteína, como como carne, frango e peixe.

Ele não dá nenhuma escapada? Segue tudo à risca?

É de vez em quando ele belisca um doce de leite, um chocolate. Mas tudo em pequenas quantidades. Uma colher, um bombom. Isso não altera se manter todo restante da dieta saudável.

Como é o treino dele atualmente?

Basicamente musculação. Zezé também faz cardio e reveza entre bicicleta ou esteira. Gostamos de treinar juntos. A mudança na saúde dele é evidente. Hoje ele está com a saúde em dia. Estamos bem felizes com essa mudança e pretendemos continuar com ela por um bom tempo.

