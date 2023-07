A- A+

Fã Mulher demitida por dançar com Neymar na "Tardezinha" também tietou Bruno Henrique e Vini Jr Grazi Rodrigues é esteticista e mãe dois filhos; depois da repercussão de vídeo, ela superou a marca de 7 mil seguidores no Instagram

A esteticista Grazi Rodrigues, que foi demitida depois de dançar com Neymar durante a "Tardezinha", em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, aproveitou o evento para tietar outras estrelas do futebol, como Vinícius Júnior e Bruno Henrique. O caso viralizou nas redes sociais depois que a mulher de 31 anos contou que havia sido dispensada por interagir com o atacante do Paris Saint-German no camarote do evento.

Para ganhar um dinheiro extra no mês, Grazi Rodrigues foi contratada por uma empresa para fazer a limpeza da "Tardezinha", um megashow de pagode do cantor Thiaguinho, grande amigo de Neymar. Durante o expediente, ela entrou numa área reservada para celebridades para limpá-la, mas deu de cara com o craque e pediu para tirar uma foto com ele. Neymar disse que ele mesmo faria o clique.

Ela foi retirada do camarote, mas depois, numa nova rodada de limpeza, voltou a encontrar o jogador e aproveitou para dançar com ele. Foi dispensada e ouviu que não receberia pelas horas trabalhadas. No entanto, a empresa terceirizada confirmou ao gshow que pagará a diária.



As imagens viralizaram na internet e fizeram Grazi Rodrigues superar marca de 7 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, ela se apresenta como "herdeira do céu" e mãe do Davy e do Miguel. Também anuncia os serviços de Estética facial e Epilação e diz atuar como designer de sobrancelha e implantista de cabelo. Ela faz outros serviços para complementar a renda, como fez na Tardezinha.

Pelas redes sociais, ela mostrou que também conseguiu interagir com Vini Jr. "Minha foto de milhões", escreveu ela.

Grazi também registrou o encontro com Bruno Henrique, do Flamengo. "Siiiim, o homem estava presente", celebrou, na postagem.

Grazi Rodrigues tem aproveitado a fama repentina. Nesta terça-feira, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e recebeu mais de 300 questões. Depois, pediu que os seguidores não achassem que "a fama tinha subido à cabeça" pelo fato de não conseguir responder todas elas.

Veja também

POLÊMICA MP aciona a Justiça após município com dívidas milionárias pagar R$ 350 mil em show de Eduardo Costa