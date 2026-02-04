A- A+

ESTADOS UNIDOS Mulher do sertanejo Henrique é solta após audiência nos EUA e deverá ficar à disposição da Justiça Amanda Vasconcelos Tavares Reis dirigia sem habilitação e se recusou a parar o veículo após ordem policial

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, foi solta após passar por audiência e se comprometer a ficar à disposição da Justiça dos Estados Unidos.

Esposa do sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, Amanda foi presa na segunda-feira (2), após ser abordada por policiais enquanto dirigia sem carteira de habilitação em Orlando, no estado da Flórida. Ela inclusive se recusou a parar o carro, o que configura crime na legislação de trânsito local.

De acordo com o g1 Tocantins, Amanda deverá informar à Justiça estadunidense qualquer mudança de endereço. Ela teve a fiança fixada em US$ 500 (cerca de R$ 2,6 mil na cotação atual).

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro afirmou estar disponível para prestar assistência a Amanda. A defesa de Amanda ainda não se manifestou sobre o caso.

Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, além de ser filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, o coronel Márcio Barbosa.

Veja também