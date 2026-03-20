A- A+

AUDIOVISUAL "Mulher Original" leva protagonismo trans à TV e ao Cinema São Luiz Primeira série de ficção local com foco em mulheres trans e travestis aposta em drama, investigação e crítica social e terá exibição neste sábado (21), no Cine São Luiz

Gravada em Pernambuco, a série “Mulher Original” inaugura um marco na produção audiovisual local ao colocar mulheres trans e travestis no centro da narrativa.

Com exibição na TV Pernambuco, sempre aos domingos, às 21h, a obra conta com cinco episódios de 26 minutos, e também será apresentada em sessão gratuita no Cinema São Luiz, neste sábado (21), às 19h.

Classificada para maiores de 14 anos, a produção estreou na televisão no último dia 8 de março e segue na grade até 5 de abril.

Sob direção de Carlota Pereira e Julia Katharine, a série é assinada pela Jacaré Filmes, em parceria com Carnaval Filmes e Piranhas Produções.

O projeto foi viabilizado por meio de recursos públicos, incluindo o Funcultura, do Governo de Pernambuco, além de aportes da Agência Nacional de Cinema (Ancine), por meio do Fundo Setorial do Audiovisual.

Ambientada na capital pernambucana, a trama se desenrola a partir da rotina de mulheres trans e travestis que frequentam a boate Mangueirão, espaço marcado por acolhimento e resistência desde a década de 1980.

A narrativa ganha contornos de tensão quando um tradicional concurso realizado no local passa a ser alvo de perseguição por parte de um político influente, transformando o ambiente em palco de conflitos que expõem disputas de poder, desejo e violência.

A produção também destaca a cidade como elemento narrativo fundamental, incorporando suas dimensões simbólicas e sociais à construção dramática.

“Recife surge não apenas como cenário, mas como paisagem política e poética do universo LGBTQIAPN+, tornando-se parte viva da dramaturgia. Em um país que lidera índices globais de violência contra pessoas trans e travestis, a série propõe uma narrativa que humaniza experiências e desloca estigmas. A série amplia a visibilidade de corpos historicamente marginalizados e afirma o direito à representação, à liberdade e à existência”, afirma Carlota Pereira.

Entre memórias, performances e relações afetivas, a história acompanha personagens como Nina, Wallerya, Graça, Tabata, Cris e Jéssica, que lidam com conflitos íntimos e profissionais enquanto investigam o assassinato de uma amiga ocorrido no passado.

Em meio à busca por respostas, o grupo reafirma sua presença na cidade e enfrenta desafios ligados à sobrevivência e ao pertencimento.

A proposta estética e narrativa evita estereótipos e reforça uma abordagem sensível sobre identidade e coletividade. “‘Mulher Original’ articula afeto, política e identidade sem exotização, construindo uma narrativa sensível e potente sobre pertencimento e resistência no Nordeste brasileiro, além da coletividade”, acrescenta a diretora.

O elenco reúne nomes como Julia Katharine, Sharlene Esse, Gheuza, Aurora Jamelo, Tanit Rodrigues, Renna Costa, Thiago das Mercês, Nilo Pedrosa, Gabriel HLO, Victor Hugo, Cira Ramos, Everton Gomes, João Vigo, Pascoal Filizola, Quiercles Santana e Odilex.

Concebido ao longo de mais de uma década, o projeto começou a ser desenvolvido em 2012 e mobilizou profissionais atuantes em Pernambuco até sua conclusão.

“O projeto levou mais de uma década para se concretizar (iniciado em 2012 e desenvolvido ao longo de dez anos até sua realização, em 2026), reunindo equipe e elenco de profissionais que atuam em Pernambuco. Todas essas estreias significam também uma construção coletiva, sobretudo pelo cuidado estético, escuta e compromisso político”, destaca Carlota.

Direção

Criadora da série, Carlota Pereira é artista não binária nascida em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, com trajetória ligada às periferias da capital. Reconhecida principalmente pelo trabalho em direção de arte, ela estreia na criação para televisão com um projeto que explora o espaço urbano, os figurinos e a visualidade como extensões das emoções e vivências das personagens.

SERVIÇO

Exibição "Mulher Original" no Cinema São Luiz

Quando: Sábado (21), às 19h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista - Recife-PE

Entrada gratuita



* Com informações da assessoria



Veja também