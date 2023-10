Mulher processa Anitta e pede indenização de R$ 150 mil por uso de coreografia

A- A+

A cantora Anitta, 30 anos, está sendo processada por Poliana da Silva Ribeiro, por uso indevido de imagem, danos morais e materiais. Ela pede uma idenização de R$ 150 mil, alegando que Anitta postou em suas redes sociais uma coreografia criada por ela e cinco amigas em 2012 para divulgar o álgum "Versions of me"



O processo corre na 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Poliana conta que na época da utilização do vídeo ela era adolescente e dançava no grupo "Cia Fissura". A jovem criou a coreografia Wislania, conhecida como Lannah.



Poliana afirma que Anitta usou "o videoclipe comercialmente como meio de publicidade" e diz "não ter recebido pela utilização e divulgação da sua imagem". O vídeo contabilizava mais de 6 milhõwa de views quando foi retirado da página de Anitta.

