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Justiça Mulher que acusava Jay-Z de estupro admite que alegações eram falsas Identificada como Jane Doe no processo, ela afirmou nunca ter visto o rapper e negou ter recebido dinheiro ou ameaças para mudar seu relato

A mulher que acusou Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Shawn Carter, e Sean "Diddy" Combs de estupro afirmou formalmente que as acusações eram falsas.

Identificada nos documentos judiciais como Jane Doe, ela declarou que nunca conheceu nem falou com Carter e que o rapper jamais teve qualquer conduta inadequada com ela.

"Shawn "Jay-Z" Carter nunca me estuprou. Nunca conheci nem falei com o sr. Carter. O sr. Carter nunca teve qualquer conduta inadequada comigo", disse a mulher, segundo documento divulgado pela Rolling Stone e pela BBC.

A nova declaração foi apresentada na quinta-feira no processo movido por Jay-Z. Nela, Jane Doe também afirmou que eram falsas as alegações de que os dois artistas a haviam estuprado quando ela tinha 13 anos, durante uma festa após o MTV Video Music Awards de 2000, enquanto uma terceira celebridade assistia.

"Minhas alegações de que o sr. Carter e o sr. Combs me estupraram enquanto uma terceira celebridade, [nome omitido], assistia são falsas. Não há verdade em nenhuma das minhas alegações contra o sr. Carter (...) Entendo que minhas falsas acusações causaram ao sr. Carter uma imensa dor, sofrimento e danos que jamais poderão ser completamente reparados", afirmou.

Acusação original foi retirada em 2025

Em 2024, Jane Doe havia entrado com uma ação judicial alegando que tinha sido dopada e estuprada pelos dois artistas aos 13 anos. Ela também afirmava que uma terceira celebridade, cujo nome não foi divulgado, havia presenciado o suposto estupro.

Jay-Z e Combs negaram as acusações. Jane Doe retirou a ação em fevereiro de 2025.

Com a nova declaração, ela foi retirada do processo movido por Carter. A mulher afirmou ainda que não recebeu dinheiro de Jay-Z nem de qualquer pessoa ligada a ele e que não foi paga para apresentar a nova manifestação.

Jay-Z negou as acusações e afirmou que se tratava de uma "tentativa de chantagem". Ele também chamou as alegações de "acusações frívolas, fictícias e abomináveis".

Depois que Jane Doe retirou a ação, em fevereiro de 2025, o rapper afirmou:

— O trauma que minha esposa, meus filhos, meus entes queridos e eu sofremos jamais poderá ser ignorado.

Carter é casado com a cantora Beyoncé e continua processando os antigos advogados de Jane Doe, liderados por Tony Buzbee.

Mulher nega ter sido ameaçada

Na nova declaração, Jane Doe também rejeitou a afirmação de que teria sido intimidada por pessoas ligadas a Jay-Z.

"Nunca recebi nenhuma ameaça do sr. Carter nem de qualquer pessoa agindo em seu nome", disse.

Quando Jay-Z abriu o processo contra Jane Doe e seus advogados, em fevereiro de 2025, Buzbee havia afirmado que investigadores ligados ao rapper teriam "assediado, ameaçado e importunado repetidamente essa pobre mulher durante semanas, tentando intimidá-la e fazê-la desmentir sua história".

Agora, porém, Jane Doe nega ter recebido qualquer ameaça.

Buzbee disse à Rolling Stone, primeiro veículo a noticiar a nova declaração, que ainda não havia visto o documento. O advogado afirmou:

— Temos vários advogados (pelo menos quatro) que lidaram com a sra. Doe muito antes de ela me conhecer. Ela contou exatamente a mesma história a cada um deles. Se, por algum motivo, agora ela estiver afirmando que mentiu para nós e para o tribunal, isso é uma informação nova.

Buzbee também representa outras pessoas que fizeram acusações contra Combs.

Mulher relata como ação começou

Na nova declaração, Jane Doe afirmou que viu um anúncio no Facebook em setembro ou outubro de 2024 procurando pessoas que tivessem alegações de abuso sexual contra Combs.

Segundo ela, a publicação "fez surgir" lembranças relacionadas ao suposto estupro que dizia ter sofrido aos 13 anos.

— O anúncio desencadeou lembranças de ter sido estuprada quando eu tinha 13 anos.

Depois disso, afirmou, ela foi procurada por um escritório de advocacia. Jane Doe disse que não recebeu uma versão preliminar da ação contendo as acusações e que não autorizou o processo antes de sua apresentação, em outubro de 2024.

Ela também acusou Buzbee e outros advogados que trabalhavam em seu nome de não terem realizado uma investigação independente, uma apuração de antecedentes, diligência prévia ou buscado corroboração para as alegações.

— A denúncia de outubro alega que o sr. Carter e o sr. Combs me estupraram quando eu era menor de idade enquanto uma celebridade não identificada assistia. Como discutido acima, essas alegações eram falsas.

Defesa de Diddy também negou acusações

Sean "Diddy" Combs também negou as acusações feitas por Jane Doe. Na época, um de seus advogados classificou os processos como ações "levados adiante por um advogado mais focado em manchetes da mídia do que no mérito jurídico".

A nova declaração de Jane Doe, no entanto, trata especificamente das acusações contra Jay-Z e afirma que elas eram falsas.

Mesmo com a retirada de Jane Doe do processo, a ação movida por Jay-Z contra Buzbee e os demais antigos advogados dela continua.

O caso ocorre no contexto de outras acusações contra Sean "Diddy" Combs.

Em julho de 2025, ele foi condenado criminalmente por acusações relacionadas à prostituição envolvendo duas ex-namoradas e cumpre uma pena de quatro anos de prisão.

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