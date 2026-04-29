Mulher que inspirou Emily em "O Diabo Veste Prada" se identifica após 20 anos
Leslie Fremar trabalhou ao lado de Lauren Weisberger, autora do livro que inspirou adaptação
Após mais de 20 anos sem ter sua identidade revelada, a mulher que acredita ter servido de inspiração para a personagem Emily de O Diabo Veste Prada vem a público. Baseado em um livro, lançado em 2003, a personagem é vivida por Emily Blunt no clássico de 2006.
Leslie Fremar é estilista de celebridades, e durante aparição no The Run Through, da Vogue, revelou ser ela a inspiração por trás da vilã. "Não, eu sei que sou. Eu sou Emily", disse, segundo a People.
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Quando Lauren Weisberger escreveu a obra, ela se inspirou em sua experiência na Vogue. À época, a autora trabalhou como assistente júnior de Anna Wintour - traduzida para Miranda Priestly - enquanto os demais personagens, eram baseados em seus colegas de trabalho.
"Com certeza eu disse a ela que um milhão de garotas matariam por aquele emprego", relembrou Fremar, que contratou Weisberger. "Essa foi definitivamente a minha frase porque eu realmente acreditava nisso, e eu sabia que ela não necessariamente queria estar lá."
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A estilista comenta que Wintour chegou a receber uma edição inicial, que não foi colocada à venda. Segundo Fremar, aquela versão seria "bastante maldosa", enquanto a oficial acabou por ser "suavizada".
"Foi como uma exposição. Embora alguém obviamente a tenha aconselhado a transformá-lo em ficção, ele foi realmente baseado em muitas coisas que, você sabe, eu vivi, ela viveu", disse.
Então, Fremar disparou sobre a experiência de trabalho com Weisberger, tecendo críticas à ex-colega: "Provavelmente não fui muito gentil e provavelmente estava muito tensa porque sentia que também tinha que fazer o trabalho dela.
Então, para mim, isso foi realmente frustrante. Acho que ela provavelmente estava apenas sentada escrevendo um livro e não necessariamente levando o trabalho tão a sério quanto eu", desabafou.
Mesmo que não fossem amigas, a atitude acabou por atingir Fremar, que descreveu a situação como algo que "pareceu uma traição".