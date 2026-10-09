"Mulheres de Nínive" terá apresentação única no Teatro do Parque no dia 30 de outubro
A atriz, apresentadora e produtora cultural Nínive Caldas protagoniza o monólogo
Com data marcada para o dia 30 de outubro, o espetáculo "Mulheres de Nínive", idealizado e protagonizado pela atriz, apresentadora e produtora cultural Nínive Caldas, chega ao Teatro do Parque, no Recife. Os ingressos para a apresentação única do monólogo custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis pelo Sympla.
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O espetáculo "Mulheres de Nínive" é dirigido por Hilda Torres e reflete sobre histórias de mulheres cujas trajetórias foram silenciadas, distorcidas ou apagadas ao longo da história. A montagem surgiu da relação da atriz com Maria Madalena, personagem que interpretou na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Fazenda Nova.
O processo de preparação provocou Nínive a encontrar outras histórias femininas e pontos de aproximação entre narrativas separadas pelo tempo, mas que refletem os desafios do nosso presente. Os textos do espetáculo são assinados pela apresentadora e atriz bem como referências de outros autores e autoras. Além disso, a dramaturgia conta com música ao vivo apresentada pelas artistas Nana Milet e Ana Paula Marinho.
Apesar de partir de episódios de violência, "Mulheres de Nínive" não faz do sofrimento o eixo da montagem.
"Não é um espetáculo sobre permanecer na dor, mas sobre reconhecer de onde viemos para descobrir outros caminhos. São muitas mulheres habitando uma mesma cena, atravessando umas às outras e abrindo espaço para as que ainda virão", explica Nínive Caldas.
Com o objetivo de exaltar a potência dessas mulheres e a possibilidade de romper ciclos geracionais, Nínive Caldas interpreta mais de uma personagem feminina, atravessando referências históricas, como Maria Madalena e Semíramis, além de mulheres anônimas com experiências fundamentais para a construção da peça.
SERVIÇO
"Mulheres de Nínive" - com Nínive Caldas
Quando: 30 de outubro, 20h
Onde: Teatro do Parque
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial