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TEATRO

"Mulheres de Nínive" terá apresentação única no Teatro do Parque no dia 30 de outubro

A atriz, apresentadora e produtora cultural Nínive Caldas protagoniza o monólogo

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O espetáculo "Mulheres de Nínive" será estrelado por Nínive CaldasO espetáculo "Mulheres de Nínive" será estrelado por Nínive Caldas - Foto: Divulgação

Com data marcada para o dia 30 de outubro, o espetáculo "Mulheres de Nínive", idealizado e protagonizado pela atriz, apresentadora e produtora cultural Nínive Caldas, chega ao Teatro do Parque, no Recife. Os ingressos para a apresentação única do monólogo custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis pelo Sympla. 

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O espetáculo "Mulheres de Nínive" é dirigido por Hilda Torres e reflete sobre histórias de mulheres cujas trajetórias foram silenciadas, distorcidas ou apagadas ao longo da história. A montagem surgiu da relação da atriz com Maria Madalena, personagem que interpretou na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Fazenda Nova.

O processo de preparação provocou Nínive a encontrar outras histórias femininas e pontos de aproximação entre narrativas separadas pelo tempo, mas que refletem os desafios do nosso presente. Os textos do espetáculo são assinados pela apresentadora e atriz bem como referências de outros autores e autoras. Além disso, a dramaturgia conta com música ao vivo apresentada pelas artistas Nana Milet e Ana Paula Marinho. 

Apesar de partir de episódios de violência, "Mulheres de Nínive" não faz do sofrimento o eixo da montagem. 

"Não é um espetáculo sobre permanecer na dor, mas sobre reconhecer de onde viemos para descobrir outros caminhos. São muitas mulheres habitando uma mesma cena, atravessando umas às outras e abrindo espaço para as que ainda virão", explica Nínive Caldas.

Com o objetivo de exaltar a potência dessas mulheres e a possibilidade de romper ciclos geracionais, Nínive Caldas interpreta mais de uma personagem feminina, atravessando  referências históricas, como Maria Madalena e Semíramis, além de mulheres anônimas com experiências fundamentais para a construção da peça. 

SERVIÇO
"Mulheres de Nínive" - com Nínive Caldas
Quando: 30 de outubro, 20h
Onde: Teatro do Parque 
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla 
Informações: @teatrodoparqueoficial

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