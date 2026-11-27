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Audiovisual Mulheres ganham espaço na animação, mas ainda são minoria Paridade é resultado de esforço proposital do festival

Na mostra competitiva de longa-metragens do 16º Festival Internacional de Cinema de Animação de Pernambuco - Animage, metade dos dez filmes que concorrem ao prêmio principal têm diretoras mulheres.

A espanhola Irene Iborra dirige Olívia e o Terremoto Invisível (2025); as marroquinas Meriem Bennani e Orian Barki assinam Bouchra (2025); a japonesa Yõko Kuno faz a co-direção de Anzu - O Gato Fantasma (2024) e Mamoko Seto assina como diretora de Planetas (2025). Completam a lista Erica Maradona e Tania Anaya, que assinam junto com Otto Guerra e Sávio Leite a direção de O Filho da Puta, único brasileiro na disputa da categoria.

A paridade é resultado de esforço proposital do festival. O diretor-geral do festival, Antonio “Gutie” Gutierrez, diz que a diversidade faz parte da concepção do festival.

“Temos 14 curadores dos filmes, incluindo todas as mostras. E desses, 12 são mulheres”, diz. Gutie assina a direção-geral do Festival com Lucianne Vasconcelos.

Essa igualdade, porém, é algo incomum no meio. Tania Anaya trabalha com cinema de animação desde 1989. Ela é formada em belas artes e migrou para a animação em uma época em que poucas mulheres conseguiam espaço. Não por falta de interesse, mas de oportunidade.

“É caro fazer animação e acho que muito por esse motivo as mulheres têm pouco espaço ainda”, diz Tania.

No ano passado, a cineasta lançou o longa-metragem Nimuendajú – Aquele que Conquistou o Seu Lugar no Mundo, baseado na história verídica do etnólogo alemão Curt Nimuendajú que dedicou sua vida à estudar os indígenas brasileiros.

Ela conta que passou com o filme por diversos festivais de cinema de animação no Brasil e no mundo e, em quase todos, era a única diretora de longa-metragem. Foi só no Festival Internacional de Filmes de Animação de Nagoya, no Japão, que encontrou outra diretora, a também brasileira Fernanda Salgado.

Faltam dados sobre a produção de animação no Brasil. Mas um estudo da ONG internacional Women in Animation (WIA) mostrou que em 2013, apenas 20% dos profissionais da indústria de animação no mundo eram mulheres. O dado mais novo é de 2022, quando a quantidade de mulheres na área chegou a 34%. Um crescimento significativo, mas que revela uma grande distância ainda em relação aos homens, especialmente nos cargos de direção.

Aline Golart é animadora e diretora de arte e participa do Animage com o filme Peixe Seco e Defumado (2026) que concorre na competitiva de curtas. Ela vê a presença de mulheres na animação crescendo, mas destaca que a maioria está em cargos técnicos e menos valorizados.

“Na direção, especialmente de longa-metragens, a presença ainda é majoritariamente masculina”, diz.

Para Tania Anaya, uma solução possível é direcionar verba específica em editais para projetos de mulheres. “É uma solução temporária, para incentivar mais mulheres a se aventurarem na animação”, completa.

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