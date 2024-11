Mulheres na Roda de Samba: Torre Malakoff recebe 7º edição do evento

A- A+

Tantãs, pandeiros e tamborins sob o comando de mulheres, dezenas, centenas delas no Brasil e cidades mundo afora. Assim se dará mais uma edição do Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, marcado para o sábado, 30 de novembro.



No Recife, o evento acontece na Torre Malakoff, Bairro do Recife, com início às 13h. E simultaneamente vai movimentar pelo menos 25 cidades no País e no exterior.

Pelo palco recifense passam nomes como Karynna Spinelli, Gerlane Lops, Selma do Samba e Surama Reis, entre outras bambas do gênero que, reunidas, promovem a "Mulherageada do Ano" com repertório de Áurea Martins e Clementina de Jesus, além de outras compositoras de samba.



Sambistas confirmadas

Além de Karynna Spinelli, Gerlane Lops, Selma do Samba e Surama Reis, estão confirmadas na edição 2024 do Encontro: Kira, Helena Cristina, Alice Fernanda, Keka Villaverde, Elaine Cristina, Angélica Criss, Manu Travassos, Nena Queiroga, Maria Pagodinho, Carla Rio, Rafaela Nascimento, Sue, Joana Xeba, Leyde do Banjo e Gracinha do Samba.



Uma banda também formada por mulheres, e sob a coordenação e direção musical de Leila Chaves e Bárbara Regina, também integram a programação.



Mais mulheres

Para além das mulheres bambas do Encontro, a equipe técnica, assim como a produção do Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, também é composto por mulheres.



Um diálogo acerca das dificuldades e do espaço das mulheres no samba, abre o evento, que dará acesso com a entrega de um quilo de alimento não-perecível.



Na produção, Paloma Lima, Rhaíssa Ramos, Rita Chaves, Karynna Spinelli, Fernanda Almeida, Bia Chaves e Suellen Sabrina.



A Gira de Diálogos "O Batuque Delas", com Gabriela Apolônio, Mãe Beth de Oxum, Joaninha Dias, Jadion Santos e Carol Madureira, são outras mulheres que também integram a edição - que contará com acessibilidade de intéprete de Libras, comandado por Polyana Alvez e o Centrae.

Sobre o Encontro

Com a primeira edição em 2018, o Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba foi idealizado pela cantora Dorina, com a proposta de unir as rodas de samba femininas.



Cantoras e intrumentistas de samba do Brasil passaram a fazer parte de uma rede de artistas, com trocas e contribuições para o fortalecimento das mulheres no gênero.



Cidades como Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Recife (PE), entre outras, integraram a primeira edição do evento.



Assim como La Plata e San Martín de los Andes, na Argentina.

Serviço

7° Encontro de Mulheres na Roda de Samba

Quando: Sábado, 30 de novembro, a partir das 13h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso 1 Kg de alimento não-perecível

