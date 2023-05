Mulheres Pérolas Negras Edição III acontece nesta quinta-feira (25); confira homenageadas

A- A+

Inspirado na tela: "Moça com brinco de pérola", do pintor holandês Johannes Vermeer, que representa a singularidade e a preciosidade de cada mulher, o prêmio e homenagem " Mulheres Pérolas Negras Edição III" acontece nesta quinta-feira (25). O evento é realizado pelo projeto de inclusão e empoderamento feminino "As mil faces de uma Plus Plus" e acontecerá no teatro Fernando Santa Cruz, que fica localizado nas dependências do mercado Eufrásio Barbosa.

A cada edição, o prêmio homenageia mulheres que atuam e se destacam em áreas diversas na sociedade: educação, moda, cultura, culinária, arte, esportes, saúde, jurídica,projetos sociais. As participantes também são homenageadas pela dedicação e compromisso com o universo feminino e com o bem-estar da categoria, enfrentando assim desafios, superando obstáculos e acima de tudo, realizando seus sonhos.

O evento também conta com apresentações artísticas e culturais como participação da banda sinfônica da cidade de Olinda. O prêmio será entregue numa cerimônia solene com a presença de autoridades, personalidades, convidados, onde serão homenageadas 25 mulheres. Entre elas: Lilian Pimentel, filha do Ator José Pimentel; Camila Barbalho,Líder do Grupo Mulheres do Brasil; Marise Rodrigues da gerencia da Rádio Folha FM; e a Radialista Patrícia Breda do Programa Folha na Tarde.

Serviço:

Mulheres Pérolas Negras Edição III

Quando: Quinta-feira (25)

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - No Mercado Eufrásio Barbosa

