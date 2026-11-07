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SHOW Mulheres são maioria em shows de Baco Exu do Blues: 'têm bom gosto' Público feminino comprou 80% do ingressos para show do cantor no Rio

Oitenta por cento dos ingressos vendidos para o show de Baco Exu do Blues, na Fundição Progresso, no Rio, foram comprados por mulheres. A apresentação, marcada para o dia 23 de janeiro, reunirá os maiores sucesso do cantor e compositor ao longo de dez anos de carreira, celebrando um repertório que acumula 2,6 bilhões de reproduções no Spotify. Na véspera do show no Rio, ele se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo, onde o publico feminino também compareceu, adquirindo mais de 78% dos ingressos.

Baco sempre fez sucesso com o público feminino. Mas nos últimos anos, se tornou um dos homens mais cobiçados do Brasil. Ele tem quebrado a internet com cada foto ou vídeo postado em suas redes sociais, onde a chuva de comentários femininos são quase sempre bem calientes.

Em seus posts, Baco surfa na onda, mostrando o corpo malhado após passar por uma enorme transformação física, que o fez perder 40 quilos. O resultado veio após adotar uma rotina de exercícios que dura quatro horas diárias e inclui corrida, musculação, treinos de boxe e outras lutas. O cantor precisou cuidar da saúde após o diagnóstico de pré-diabetes e alertas de médicos para o risco de hipertensão.

Baco lida com as cantadas com muito bom humor e celebra o sucesso de seu trabalho entre o publico feminino. Se diz "muito orgulhoso":

- As mulheres são inteligentes e têm bom gosto - brinca ele.

No último dia 5, Baco lançou "Mon amour", feat com Marina Sena. Os dois, que assinam em parceria a composição, já haviam se encontrados em palcos e em publicidades. Mas esse é o primeiro trabalho musical juntos.

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