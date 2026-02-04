A- A+

PAGODE Mumuzinho comemora 10 anos de "Resenha do Mumu" com turnê nacional que inclui Recife Projeto que virou fenômeno do samba e do pagode ganha edição especial em 2026, com shows extensos, repertório festivo e circulação por capitais brasileiras

Mumuzinho anunciou uma série comemorativa para marcar os dez anos de um dos projetos mais emblemáticos de sua trajetória. Batizada de “Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos”, a agenda especial prevê dez apresentações ao longo de 2026, com espetáculos de longa duração e clima de celebração da música brasileira.

Entre as cidades confirmadas está Recife, que recebe o artista no dia 26 de julho, reforçando a relação histórica do cantor com o público pernambucano.

Pensada como uma grande confraternização sonora, a turnê aposta em shows que ultrapassam quatro horas, reunindo clássicos do samba, do pagode e canções que dialogam com outros ritmos populares do país.

Além da capital pernambucana, o roteiro inclui Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Belém (PA), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Vitória (ES). Uma dessas praças será escolhida para sediar a gravação de um novo registro audiovisual, com lançamento previsto ainda para este ano.

Animado com a nova fase do projeto, Mumuzinho destaca o caráter afetivo da label e a troca direta com o público ao longo da estrada.

“Tô muito animado pra correr uma boa parte do país com esse projeto que sempre foi muito bem recebido pelo público por onde já passou. Estamos preparando um show com mais de quatro horas, para a galera curtir essa resenha especial”, afirma o cantor.

No repertório, além das rodas e releituras que marcam a identidade da “Resenha”, entram músicas que consolidaram a carreira do artista, como “Fulminante”, “Curto Circuito”, “Fala”, “Eu Mereço Ser Feliz” e “A Três”.

No palco, Mumuzinho é acompanhado por uma banda numerosa, formada por músicos experientes do samba e do pagode, garantindo o clima festivo que se tornou assinatura do projeto.

Criada em 2016 de maneira informal, no Rio de Janeiro, a “Resenha do Mumu” nasceu como um encontro entre amigos e fãs e rapidamente ganhou proporções nacionais.

Ao longo da última década, o evento passou por diversas cidades — incluindo o próprio Recife —, recebeu convidados de diferentes gerações e acumulou centenas de milhares de espectadores.

O sucesso também se refletiu no audiovisual lançado em 2022, indicado ao Latin GRAMMY®, consolidando a label como uma das mais relevantes do gênero no país.

Datas da “Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos”



25/04 – Belo Horizonte

23/05 – Rio de Janeiro

26/07 – Recife

29/08 – São Paulo

05/09 – Florianópolis

12/09 – Belém

20/09 – Salvador

17/10 – Curitiba

14/11 – Vitória

12/12 – Rio de Janeiro

*Com informações da assessoria

Veja também