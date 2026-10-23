Mumuzinho lança audiovisual do show "Simples Assim", gravado ao vivo no RJ; assista

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Mumuzinho lançou nas plataformas digitais a versão completa de seu novo audiovisual, “Simples Assim (Ao Vivo)”, gravado em março deste ano, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa (RJ).



Com direção musical de Prateado e direção de vídeo de Gabriel Vasconcelos, o projeto, apresentado como um encontro mais próximo entre o artista e seus fãs, teve como cenário um dos cartões-postais mais emblemáticos da cidade, emoldurado pela luz natural do pôr do sol.

"Simples Assim"

Em maio deste ano, o cantor lançou a primeira parte do álbum, que trouxe ao todo 12 faixas, entre elas a inédita “Fechadão com o Amor” (Ayla / Gabrielzinho / Enry Sanches), que já soma mais de 15 milhões de streams nas plataformas digitais, mais de 20 mil criações no TikTok e mais de 5.7 milhões de visualizações no clipe no YouTube.



Junto ao álbum, Mumuzinho também apresenta o clipe de "Amor de Ontem", no YouTube.



Assista:







Sobre o álbum

O repertório, estruturado entre inéditas e releituras, aponta para um equilíbrio entre o romantismo característico do cantor e a atmosfera festiva do pagode contemporâneo.



Entre as faixas inéditas ainda estão “Amor de Ontem”, eleita como faixa-foco do projeto, “Skin de Solteira”, “Te Amo de Qualquer Jeito”, “Solteiro Apaixonado”, “Linda e Consciente”, “O Amor É Mais Que Isso” e “Encontro Marcado”.



No campo das releituras, o roteiro incorpora as canções “Andança”, clássico da MPB imortalizado na voz de Beth Carvalho, “Amante, Amor, Amiga”, “Eu Choro”, “Tem Que Provar Que Merece”, “Amor Sem Fim”, além do medley que resgata dois standards do pagode romântico dos anos 90: “Desejo de Amar” / “Deixa Eu Te Amar”, popularizados, respectivamente, por Eliana de Lima e Agepê.



Estão também presentes no repertório algumas joias menos exploradas do gênero, como o medley “Se Eu Tivesse o Poder” / “Pronto Pra Guerra” e “Amor Singular / Pertinho de Mim”. Completam o setlist “Esquema Preferido” e a inserção de “Chora, Me Liga”, hit associado ao repertório sertanejo, aqui ressignificado na cadência do pagode.

“Quando a música é de verdade, ela não precisa de muito. Ela só precisa acontecer. Porque as melhores coisas da vida são simples. Simples assim”, resume Mumuzinho.

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