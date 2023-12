Mundo Bita apresenta Léo, novo personagem autista da turminha; saiba mais

A- A+

O Mundo Bita está prestes a receber um novo personagem muito especial. Léo, um adorável garoto de oito anos, vai se juntar, em breve, ao universo do amigão de bigode laranja como um novo amigo da turminha composta por Tina, Lila, Dan e Tito. O pequeno é uma criança autista e vai compartilhar uma jornada de descobertas e amizades em um dos novos episódios da série “Imagine-se” que estão previstos para estrear na HBO Max e no Cartoonito em 2024, no Abril Azul, período dedicado à conscientização do autismo.

Segundo Chaps, criador e um dos sócios da Mr. Plot, produtora responsável pela animação, o objetivo é inspirar os fãs e espectadores de que a diversidade enriquece a vida das crianças. "Queremos mostrar que, ao compreender o outro e dar espaço para que ele se sinta confortável no grupo, é possível incentivar a convivência. A chegada de Léo reforça o nosso compromisso com a inclusão, que é parte fundamental das narrativas do Mundo Bita", afirma.

