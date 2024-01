Mundo Bita conquista o prêmio iBest de melhor conteúdo infantil na internet

A- A+

O Mundo Bita inicia 2024 com grandes conquistas. Depois do pontapé inicial com a Rádio Bita Samba, que contou com a participação especial de Zeca Pagodinho, a animação, fenômeno no YouTube com mais de 13 milhões de inscritos e 18 bilhões de visualizações, acaba de ganhar o prêmio iBest na categoria de melhor conteúdo infantil, pelo júri academia. Além disso, o projeto também recebeu o selo de Platina pelo álbum "Bita e o Nosso Mundo" e disco de Ouro por "Bita e o Nosso Mundo 2", "Bita e os Animais 2" e “Bita e o Circo”.





As certificações foram dadas pela One RPM, agregadora responsável pela distribuição dos lançamentos, e se referem ao número de reproduções dos projetos nas plataformas de streaming. Para Chaps, criador do Mundo Bita e um dos fundadores da produtora Mr. Plot, iniciar o ano com essas conquistas é uma alegria e a prova de que estão no caminho certo.



“Ver o Mundo Bita chegar em tantas famílias e com um conteúdo que respeita a capacidade intelectual dos pequenos e pequenas é gratificante demais. Estamos muito felizes com o prêmio iBest e os reconhecimentos dos nossos álbuns”, afirmou.



O Mundo Bita ganhou vida há 12 anos, no Recife, nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps e seus sócios - João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida. Todos são pais. A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando o personagem foi transportado para o audiovisual. “Decidi compor algumas letras, melodias e fazer um teste”, contou Chaps.



A experiência deu tão certo que cerca de cem clipes autorais lançados sob a grife Bita no Brasil ultrapassam 18 bilhões de visualizações no Youtube. Hoje, o canal na plataforma conta com mais de 13 milhões de inscritos. As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre a preservação da natureza, criação de filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.



Nos últimos anos, a animação tem focado em reforçar conteúdos, já consolidados no Brasil, no canal “Mundo Bita Español”, que conta com mais de 70 mil inscrições e mais de 26 milhões de visualizações. Essa iniciativa faz parte do processo de internacionalização da marca “Mundo Bita” iniciado em 2018 com o objetivo de aumentar o alcance da produção, principalmente, na Espanha e em países latinos.

