Carnaval Mundo Bita e Maestro Spok lançam álbum especial de Carnaval para criançada O projeto reúne onze faixas de grandes sucessos, como "Fazendinha", "Viajar Pelo Safari", "Fundo do Mar" e "Eu Quero Ver Você Me Pegar", em ritmo carnavalesco

Para a alegria da criançada, o Mundo Bita lançou, em todas as plataformas streaming de música, o álbum “Carnaval Mundo Bita com Maestro Spok”. O projeto, em parceria com o Maestro Spok, reúne onze faixas de grandes sucessos, como “Fazendinha”, “Viajar Pelo Safari”, “Fundo do Mar” e “Eu Quero Ver Você Me Pegar”, em ritmo carnavalesco.

O Maestro Spok foi responsável pelo arranjo de todas as canções, junto com o parceiro Fábio Valois. O novo álbum tem a proposta de promover a diversidade da cultura brasileira. De acordo com Chaps, criador do Mundo Bita e um dos fundadores da produtora Mr. Plot, o Maestro Spok é um pesquisador da música popular brasileira e um artista de criatividade plena.

“Ele conseguiu colocar com maestria vários clássicos do Mundo Bita em formato orquestral, com metais, cordas, percussões e madeiras, tornando as versões muito ricas culturalmente. É uma grande alegria dividir o projeto com um dos maiores mestres do frevo aqui de Pernambuco”, afirmou.

Na história do clipe, que apresenta a nova versão de “Eu Quero Ver Você Me Pegar”, Bita e o Maestro Spok tentam alcançar a onça pintada em uma brincadeira de pega-pega, e acabam passeando por diversos ambientes carnavalescos do Brasil, que retratam carnavais de rua, avenidas com carros alegóricos e folias com trios elétricos. Nessa correria, eles encontram os membros da turminha composta por Lila, Dan e Tito, que se divertem nos diferentes cenários.

Para Spok, foi muito divertido participar do projeto e se transformar em um dos personagens da animação. “Como pai e fã do Mundo Bita, me sinto honrado em contribuir para deixar o Carnaval das crianças ainda mais encantador. Tenho certeza de que essa colaboração vai alegrar os corações de muitas famílias durante os dias de folia e também no restante do ano. O carnaval está sempre pulsando em todos nós”, destacou o maestro.

De acordo com o músico, participar do novo álbum do Mundo Bita foi um sonho, porque ele acompanha o projeto desde o nascimento da filha Laila e do filho Tonzinho.

“Eu já conhecia todas as canções que tocavam na nossa casa, que eles adoravam, e a minha família também. O Mundo Bita sempre esteve presente na minha vida e quando veio a oportunidade de realizarmos esse projeto, foi realmente, sem exagero, um sonho pra mim. Ter visto ainda o bonequinho que foi feito de Spok,é de encher o coração e o corpo de coisas boas e de provocar lágrimas nos olhos, é isso, um sonho”, pontuou.

Ele destacou, também, que o processo de adaptação das canções foi muito prazeroso e que a produção do Mundo Bita “já deu de bandeja” as possíveis adaptações para as manifestações.



“Por exemplo, já foi mandado de bandeja, tipo, essa canção pode ser um maracatu, uma ciranda ou um coco, aquela outra canção pode ser um samba, um axé e seguimos a risca. Foi um gol de placa que o Mundo Bita também teve na sugestão das possíveis manifestações. Então, foi um trabalho de uma parceria de muito carinho e amor”, acrescentou o maestro.

