Infantil Mundo Bita e Péricles apresentam a magia do samba para crianças em novo clipe Gravação da canção "O show tem que continuar" será lançada no dia 7 de junho e faz parte da atual temporada do projeto Rádio Bita

Fenômeno infantil com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no YouTube, o Mundo Bita apresenta um novo clipe, desta vez em parceria com Péricles, que vai ao ar no dia 7 de junho. O cantor é o segundo contemplado desta temporada do projeto Rádio Bita Especial Samba, que já homenageou Zeca Pagodinho no início do ano. Intitulado "O Show Tem Que Continuar", o clipe vai ao ar no canal do YouTube da animação.

Maria Helena, de 4 anos, filha de Péricles, é uma das milhares de crianças fãs do Mundo Bita. O cantor revela que foi por meio da pequena que teve os primeiros contatos com o universo do amigão do bigode laranja. "Quando fui ter ciência do que era o trabalho do Mundo Bita fiquei maravilhado. Num primeiro momento tem o lado lúdico com todas as músicas, mas depois você vê os ensinamentos que existem por trás do projeto e como as crianças aprendem cantando. O que o Mundo Bita ensina transformou para muito melhor a vida da minha filha", revelou o artista.

Sobre o videoclipe

Lila, Dan e Tito se apresentam em um pequeno show na sala de casa, transformando o local em palco para encantar Bita. Mas quando algumas notas começam a escapar desafinadas, o amigão se recorda do maestro que habita o distante Planeta Música, decidindo de imediato conduzir a turminha até lá. Ao entrarem no encantador mundo sonoro, as crianças encontram Péricles, mas entusiasmadas, começam a tocar fora do tom. O sambista então com sua batuta mágica, sorriso afável e gentileza, rege as notas, conduzindo a melodia de forma perfeita.



Assim, o espetáculo prossegue, em um delicioso fluir de sons afinados. A participação de Péricles no projeto representa um momento marcante, unindo gerações e estilos musicais de forma única. O timbre inconfundível e o carisma do cantor são um complemento perfeito para o universo lúdico do Mundo Bita. Segundo Chaps, criador do personagem e um dos fundadores da produtora Mr. Plot, contar com a presença do "rei da voz" é um sonho. "Quando você pensa no Péricles vem logo na mente o sorriso, a simpatia, as boas vibrações. Então, como a gente tenta sempre carregar isso nos conteúdos e músicas, acho que não tinha pessoa melhor para estar no Mundo Bita do que o Pericão. É um encaixe perfeito de espírito e filosofia", afirma.

O cantor Péricles e Chaps, criador do Mundo Bita | Foto: Eduardo Galeano

Sobre a Rádio Bita

O projeto é uma forma de aproximar as crianças de grandes nomes da música, como Milton Nascimento, Caetano Veloso e tantos outros que já foram homenageados pela animação. Canções como “A Vida do Viajante”, de Luiz Gonzaga, “Velha Infância”, dos Tribalistas, e "O Leãozinho", de Caetano Veloso, são alguns exemplos de gravações lançadas e que estão disponíveis no YouTube e nos principais serviços de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Music.



Sobre O Mundo Bita

O Mundo Bita ganhou vida há 12 anos, no Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps e seus sócios - João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida. Todos são pais. A princípio, Bita seria o protagonista

de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando o personagem foi transportado para o audiovisual. “Decidi compor algumas letras, melodias e fazer um teste”, conta Chaps.

A experiência deu tão certo que cerca de cem clipes autorais lançados sob a grife Bita no Brasil ultrapassam 18 bilhões de visualizações no Youtube. Hoje, o canal na plataforma conta com mais de 13 milhões de inscritos. As produções dos conteúdos

autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre a preservação da natureza, criação de filhos, inclusão social, igualdade de

direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.



Nos últimos anos, a animação tem focado em reforçar conteúdos, já consolidados no Brasil, no canal “Mundo Bita Español”, que conta com mais de 70 mil inscrições e mais de 26 milhões de visualizações. Essa iniciativa faz parte do processo de

internacionalização da marca “Mundo Bita” iniciado em 2018 com o objetivo de aumentar o alcance da produção, principalmente, na Espanha e em países latinos.

