infantil Mundo Bita faz estreia nacional do novo show, "Festa dos Bichos", no Recife Espetáculo será apresentado no dia 14 de setembro, em duas sessões: às 15h e às 17h30

Próximo 14 de setembro é dia de levar os pequenos para o novo show do Mundo Bita. A estreia nacional de “Show do Bita - Festa dos Bichos” será no Recife, em duas sessões, às 15h e às 17h30, no Teatro RioMar Recife, bairro do Pina, zona sul da Capital pernambucana.

Com inspiração no álbum de estreia do Mundo Bita, “Bita e os Animais” (2013), que apresentou ao público músicas como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari”, o novo espetáculo conta com 20 músicas, entre clássicos e inéditas, e celebra a conexão afetiva das crianças com os animais, trazendo personagens como a onça, a girafa, a coruja, o porquinho, o caranguejo e até dinossauro.

“O tema animal tem um apelo natural com as crianças. São seres que despertam o afeto, a curiosidade e estão presentes no imaginário infantil desde cedo. Esse fascínio é tão forte que voltamos a ele em mais três álbuns depois do primeiro. Agora, é a vez do palco ser tomado por essa fauna fantástica”, diz Chaps, criador do Mundo Bita e compositor das 20 canções que integram o show.

Em 1h10min de duração, Bita e as crianças Lila, Dan, Tito e Tina se juntam à cantora Flora, que conduz a trilha sonora do espetáculo, que apresenta uma atmosfera vibrante, com figurinos coloridos, interação com o público e muitos elementos cênicos que representam os habitats dos animais.

Confira o repertório de "Show do Bita - Festa dos Bichos"

1. Dinossauros

2. Insetos

3. Eu quero ver você me pegar

4. Festa na lagoa

5. Dona Girafa

6. Discoteca do vaga-lume

7. Sábia Coruja

8. Feito Jacaré

9. Fundo do Mar

10. Senhor Tubarão

11. Lá no Galinheiro

12. Farra da Capivara

13. De Estimação

14. Meu Pequeno Coração

15. A Foca Fofoca

16. Chuá-Tchibum

17. Esplêndida Fauna

18. O Porquinho

19. Viajar pelo Safari

20. Fazendinha

SERVIÇO

“Show do Bita - Festa dos Bichos”

Quando: 14 de setembro de 2025 (domingo), às 15h e às 17h30

Onde: Teatro RioMar/Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda no site Uhuu e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados)

