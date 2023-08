Mundo Bita faz estreia nacional no Recife do espetáculo "Vamos Cultivar Amizades"; veja detalhes

É pelas bandas de cá que o Mundo Bita vai fazer a estreia nacional do espetáculo "Vamos Cultivar Amizade" - show temático que reforça a relevância da amizade na formação das crianças.

Marcado para os dias 23 e 24 de setembro, às 17h30, no Teatro RioMar, a apresentação vai contar com a participação da turminha formada por Flora, Bita, Tina, Lila, Dan, Tito e também dos animais, em canções como "Dinossauros", "Safari" e "Meu Pequeno Coração".

"Já abordamos temas como descobertas, a importância de explorar o mundo lá fora e a imaginação. Agora, estamos aprofundando a amizade como pilar fundamental para a vida das crianças", conta Chaps. criador do Bita, sobre o novo espetáculo, que traz no repertório "Senhor Tubarão", "Querida Chupeta, Bye-Bye" e "O Esporte que Escolher", entre outras canções.





Confira o setlist completo do show:



1. Palco de brinquedos

2. Esplêndida Fauna

3. A diferença é o que nos une

4. Dinossauros

5. Ela e Ele

6. Querida Chupeta

7. A tristeza vai passar

8. Bagunça de criança

9. Meu pequeno coração

10. Trem das estações

11. Feito Jacaré

12. Safari

13. O esporte que escolher

14. Senhor tubarão

15. Lá no galinheiro

16. O Amor é tudo de bom

17. Todo mundo chora

18. Parabéns do Bita

19. A Amizade

20. Fazendinha





Serviço

Estreia nacional do espetáculo "Vamos Cultivar Amizades", do Mundo Bita



Quando: dias 23 e 24 de setembro, 17h30

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do teatro e no site Uhuu