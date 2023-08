A- A+

LANÇAMENTO Mundo Bita lança versão de "Realce", clássico de Gilberto Gil, nesta sexta (4) A novidade faz parte do especial "Rádio Bita" deste ano e se une às já lançadas "Palco" e "Andar com Fé", do cantor e compositor baiano

Lançada por Gilberto Gil em 1979, como parte da trilogia “Re” – que conta, também, com “Refazenda” (1972) e “Refavela” (1975) – a música “Realce” ganhou uma versão especial do Mundo Bita, que será lançada na próxima sexta (4). O clipe da canção vai ao ar às 10h, no canal do Youtube, e faz parte do projeto “Rádio Bita” que, em 2023, homenageia o cantor e compositor baiano (também imortal da Academia Brasileira de Letras). “Palco” e “Andar com fé” já foram lançadas este ano.

Assim como Caetano Veloso (homenageado da Rádio Bita em 2022) e Milton Nascimento, Gil virou personagem da animação. “Realce, realce… com amor, com tudo de real teor”, diz um dos versos da positiva canção, que se conecta com os valores do Mundo Bita, relacionados a amizade, afeto, educação, inclusão e respeito à natureza. Gil considera que a versão acrescenta uma nova camada à sua obra.



Gilberto Gil e Chaps, do Mundo Bita, no estúdio, durante as gravações de "Realce". Foto: Marcos Hermes/Divulgação

“Acredito que os jovens se beneficiaram muito dessa visão de complementariedade permanente. Essa ideia de que a virtude está no caminho do meio. Acho que isso é muito valioso e instrutivo para as crianças hoje em dia, no mundo inteiro”, diz o artista.

Chaps, criador do Mundo Bita, explica a ideia por trás do clipe. “Realçar a vida é viver e compreender os contrastes que estão em todos os lugares. Através de uma história dinâmica, criamos uma saga cheia de realces, que vão dos ritmos diferentes, jazz e frevo, até as cores e suas ausências. Na trama, os conflitos são resolvidos criativamente através de um ponto fundamental, que é a amizade”, fala.

Clipe

No enredo do novo clipe, as crianças Lila, Dan e Tito se divertem criando um grafite com o rosto de Gilberto Gil, até que o vilão Borocoxô aparece com uma máquina misteriosa e captura as cores do desenho. Sem conseguir controlar o aparato, o malfeitor acaba apagando todo o colorido da Terra. Para resolver essa situação, a turminha convoca Bita e Gil para fazerem o colorido da alegria voltar.

Veja também

Cultura Inscrições abertas para o primeiro banco de pareceristas culturais da Prefeitura do Recife