INFANTIL Mundo Bita lança "Hoje é dia de Museu!", clipe com homenagem a Ricardo Brennand No vídeo, os personagens visitam o Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, e conhecem a magia dos museus

O Mundo Bita lança, nesta sexta-feira (3), o clipe “Hoje é dia de Museu!”. A produção presta uma homenagem ao empresário pernambucano Ricardo Brennand, que morreu em 2020.

No vídeo, um personagem inspirado no colecionador recebe os amigos do Bita e apresenta a magia dos museus. A turma embarca em um passeio animado, interagindo com obras de arte e objetos históricos que ganham vida a partir da curiosidade e da imaginação.

Além do lançamento do videoclipe no YouTube, a música chega simultaneamente às principais plataformas de áudio. A canção integra um projeto de educação e estímulo à cultura desenvolvido em parceria entre o Mundo Bita e o Instituto Ricardo Brennand (IRB).



A iniciativa contempla uma cartilha educativa, um game interativo e atividades presenciais. Assim como o IRB, o Mundo Bita nasceu no Recife. A criação da produtora Mr. Plot se transformou em um fenômeno infantil com mais de 20 bilhões de visualizações no YouTube.



*Com informações da assessoria de imprensa.

