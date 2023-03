A- A+

Show Mundo Bita volta ao Recife em abril com novo show "A semente da diversão é a imaginação"; confira Além dos clássicos, repertório traz música com participação de Milton Nascimento e canção feita por Emicida e Chaps

Após estreia nacional no Recife ano passado, a banda Mundo Bita volta à capital pernambucana com duas apresentações de seu novo show “A semente da diversão é a imaginação”, nos dias 22 e 23 de abril, ambos às 17h30 no Teatro RioMar. Os ingressos já estão à venda através do site Uhuu.com e na bilheteria do teatro, a partir de R$ 40.

O repertório de 20 canções contempla todos os álbuns da animação. Entre as novidades, “O amor é tudo de bom”, feita por Chaps, cantor e criador do Bita, e Emicida, e “O amor da adoção”, com a participação de Milton Nascimento, interpretando o personagem que leva seu apelido, Bituca. Os clássicos “Fazendinha” e “Viajar pelo safari” também marcam presença.

Enredo

No palco, a turminha composta por Dan, Lila, Tito, e, claro, Bita, se transporta para um mundo de grandes descobertas. A personagem Flora, cantora e apresentadora do espetáculo, é quem comanda a aventura repleta de emoção e coragem. Pepe e Pipa, os Plots que moram com o Bita na Galáxia da Alegria, fazem uma participação especial através do telão.

A viagem por novas descobertas e sentimentos é um dos pilares essenciais da animação, originada em 2011, nos estúdios da Mr.Plot, no Recife, por Chaps. Este também é o tema de “Imagine-se”, primeira série animada do fenômeno. Atualmente, o canal conta com mais de 13 bilhões de views e 11 milhões de inscritos no YouTube.

“O show traz diversas novidades, como a estreia da Tina nos palcos, personagem muito amada, que vem fazendo parte do conteúdo Mundo Bita cada vez mais. Ela é prima do Dan e apareceu pela primeira vez no clipe ‘Parabéns do Bita’, em 2016. Com tanto carisma, já protagonizou diversas produções e ganhou um papel importante na nova série ‘Imagine-se’”, conta Chaps.

Outra surpresa é a presença do Porquinho, que chega para dividir o palco com outras figuras que as crianças amam, como o Dinossauro, o Caranguejo, a Vaquinha e a Girafa.

SERVIÇO

Show do Mundo Bita – “A semente da diversão é a imaginação”

Quando: 22 e 23 de abril (sábado e domingo), às 17h30

Onde: Teatro RioMar, RioMar Shopping

Duração: 75 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: Plateia R$ 120/R$ 60 (meia); Plateia Alta R$ 100/R$ 50 (meia); Balcão R$ 80/R$ 40 (meia), através do site Uhuu.com e da bilheteria do teatro

