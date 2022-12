A- A+

MODA Mundo da moda de luto por Vivienne Westwood, ícone do punk A família de Westwood anunciou na quinta-feira sua morte aos 81 anos

Celebridades como Victoria Beckham e Kim Cattrall, estrela de "Sex and the City", estão entre as estrelas que homenagearam Vivienne Westwood nesta sexta-feira (30), um dia após a morte da estilista britânica.

"Hoje perdemos um dos mais raros ícones britânicos da moda de todos os tempos", escreveu a estilista Stella McCartney no Instagram, acrescentando que ela "inspirou minha carreira com bravura e besteira. Ela inventou o punk".

Seu estilo punk definiu uma geração na década de 1970. Westwood se tornou uma das maiores figuras do mundo da alta costura, além de ser defensora de causas políticas e ambientais.

Beckham, também estilista, declarou que Westwood era uma "lendária designer e ativista".

Outro grande nome da moda, Marc Jacobs escreveu: "(Ela) fez primeiro. Sempre. Estilo incrível com brilhante e significativa substância".

A supermodelo Naomi Campbell - que caiu durante um desfile de Westwood em 1993, em uma cena que se tornou famosa - a descreveu como uma "uma força da natureza" e disse que seus "cortes majestosos e inovadores" ainda estão sendo copiados.

Entre as muitas criações de Westwood para grandes nomes estão vestidos de noivas para a série "Sex and the City".

Em uma publicação no Instagram, Cattrall a descreveu como um "verdadeiro gênio que nunca perdeu sua coragem" e contou uma história sobre como Westwood a ajudou com vestidos para uma estreia.

“Nunca esqueci sua generosidade e gentileza em fazer isso acontecer e salvar o dia”, escreveu Cattrall no Instagram. "RIP Vivienne. Você é uma lenda."

A ONG People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) declarou que Westwood "impulsionou a moda" como uma das primeiras a adotar a alta costura ética, banindo peles de suas linhas em 2007.

Ela apareceu nua, com apenas uma touca de banho, em uma campanha da PETA contra o desperdício de água em 2014.

A supermodelo Claudia Schiffer usou o Instagram para dizer que a "voz única de Westwood será insubstituível e fará falta".

A atriz Jamie Lee Curtis admitiu que ficou "apavorada" quando seu então namorado, o cantor Adam Ant, a presenteou com roupas de Westwood durante o furor em torno da "Pirates Collection", lançada no início dos anos 1980.

"Era avant-garde e punk e perigoso e rebelde. Nenhuma palavra que você aplicaria a mim e ainda assim eu corajosamente tentei usá-las", escreveu Curtis no Instagram.

"Rapaz, eu gostaria de ter essas roupas hoje. Um verdadeiro ícone. Uma dama talentosa."

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, descreveu Westwood como "um ícone criativo que ajudou a consolidar o Reino Unido na vanguarda da moda moderna".

