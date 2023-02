Mundo Livre S/A é atração do Forte Noronha, neste sábado (4)

A- A+

O grupo Mundo Livre S/A realizará um show especial, neste sábado (4), no Forte Noronha, na BR-363, em Fernando de Noronha, a partir das 17h30, festejando os 30 anos do movimento manguebeat.



Apresentando o projeto “MangueTrio”, a banda pernambucana exibirá repertório recheado com seus principais sucessos, como A Praieira, Meu Esquema, Minha Galera e Samba Makossa, além de versões de músicas consagradas na voz do icônico cantor Chico Science. A programação do evento contará ainda com participação da banda Benza, DJ Ialy Mazza e Maracatu Nação Noronha.

Com acessos limitados, os ingressos custam R$200 para turistas e R$100 para moradores, podendo ser adquiridos antecipadamente na loja Neuronha ou diretamente no Forte Noronha. Durante eventos privados, o passaporte de acesso ao equipamento não terá validade.

Serviço:

Manguetrio, show da Mundo Livre S/A

Endereço: BR-363, Fernando de Noronha – PE.

Data: sábado, 04 de março de 2023.

Horário: a partir das 17h30.

Atrações: Mundo Livre S/A, banda Benza, DJ Ialy Mazza e Maracatu Nação Noronha.

Ingresso> R$ 200 (turista) e R$100 (morador).

Vendas antecipadas: loja Neuronha e Whatsapp Forte Noronha (81 98172.6068).

Forte Noronha

Endereço: BR-363, Fernando de Noronha – PE.

Funcionamento: dias da semana (exceto às quartas-feiras).

Horário Forte Noronha: 10h às 22h.

Museu imersivo: das 10h às 22h.

Restaurante Paiol: das 16h às 22h.

Ingresso (dias regulares de funcionamento): R$ 30 (preço único) para turistas, passaporte válido por 5 dias corridos. *Gratuito para noronhenses e pessoas até 12 anos (11 anos e 11 meses).

*Política meia-entrada: pessoas acima de 60 anos (documento oficial com foto), estudantes (CIE), pessoas com deficiência (Cartão de Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou documento emitido pelo INSS), jovens carentes (Carteira de Identidade Jovem, emitida pela Secretaria Nacional de Juventude), professores (carteira funcional com comprovação de vínculo à instituição escolar), pessoas com câncer (laudo médico com CID correspondente), doadores de sangue e medula óssea (documentação com foto e comprovação de vínculo carteira de doador).

Informações: Site do Forte Noronha | Instagram do Forte Noronha

