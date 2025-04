A- A+

SHOW Mundo Livre S/A apresenta show de 30 anos do álbum "Samba Esquema Noise" A apresentação da banda liderada por Fred Zeroquatro será nesta sexta (11), no festival Clássicos do Brasil, no Classic Hall

Quando lançaram o álbum “Samba Esquema Noise”, no já longínquo ano de 1994, a banda Mundo Livre S/A erguia um dos pilares do Manguebeat - outro pilar era “Da Lama ao Caos”, que Chico Science & Nação Zumbi botaram no mundo também naquele ano.

Álbum que trazia uma miscelânea sonora inédita para o público brasileiro - rock, punk, samba, ska e música pop - e um discurso de contundência crítica, mordaz, versando inteligentemente sobre desigualdades, o massacre do sistema na vida proletária, entre outros temas.

“É reflexão com suingue, né?”, diz Fred Zeroquatro, vocalista e compositor da Mundo Livre S/A, sobre o álbum, cujo nome é inspirado no début de Jorge Ben, “Samba Esquema Novo” (1963), e que, do artista carioca, também herda essa verve musical

“Discutir temas relevantes na sociedade, mas sem abrir mão da brasilidade, da herança afro-descendente, do samba e dessas coisas todas, Rock, samba, jovem guarda, tudo misturado ali”, pontua Fred.

Em 2024, a Mundo Livre S/A resolveu celebrar as três décadas de “Samba Esquema Noise” com um show focado no repertório do álbum, passando pelas principais capitais brasileiras.



Os conterrâneos de Fred Zeroquatro e banda terão a oportunidade de assistir ao show na próxima sexta (11), no festival Clássicos do Brasil, que acontece até domingo (13), no Classic Hall, em Olinda.

“Samba Esquema Noise”

Lançado em 1994, pelo selo Banguela - ligado a Warner Music -, e com produção de Charles Gavin e Carlos Eduardo Miranda, o álbum de estreia da Mundo Livre S/A foi incensado pela crítica à época, tamanha a originalidade sonora e literária que os “rapazes de Candeias” traziam.

“A ‘Geração 90’ já tem o seu grande disco”, disse a jornalista Bia Abramo - editora da Ilustrada (Folha de S. Paulo) - sobre “Samba Esquema Noise”, em 1994.



Naquele mesmo ano, a revista Bizz concedeu três premiações aos pernambucanos: “Melhor Disco”, “Banda Revelação” e “Melhor letrista”, esta última para Fred Zeroquatro.



“Samba Esquema Noise” foi lançado quando a Mundo Livre S/A completava 10 anos de existência e traz um repertório até hoje marcante na trajetória da banda, com músicas como "A Bola do Jogo", "Musa da Ilha Grande", "Livre Iniciativa" e “Homero, o Junkie”.





“Foi um disco que marcou um conceito de diversidade, um conceito que extrapolou a linguagem da música e contaminou o ambiente de uma época, dessa alegoria com o manguezal”, destaca Fred Zeroquatro sobre o álbum. “É importante celebrar uma coisa que foi importante lá atrás, porque, já naquela época, era como se a gente tivesse antecipando algumas tendências”, continua.



A Mundo Livre S/A que gravou “Samba Esquema Noise” era formada por Fred Zeroquatro (guitarra, cavaquinho e vocais), Fábio Goró (baixo), Bactéria (teclados), Xef Tony (bateria) e Otto (percussão).



Vinil

Fred lembra que outro fato a se celebrar é o relançamento de “Samba Esquema Noise” em vinil, em uma edição da Noize Club Records, prensada no ano passado e que contou com oito mil cópias vendidas.



“É a primeira vez que sai um vinil do ‘Samba Esquema Noise’ com a faixa-título do disco”, destaca Fred. Uma edição de 20 anos do disco foi lançada em 2014, pela Assustado Discos, que trazia 10 das 13 faixas do álbum.

Show

Para a apresentação no festival Clássicos do Brasil, nesta sexta (11), Fred conta que o público ouvirá em torno de dez canções do “Samba Esquema Noise” mais alguns sucessos de outros álbuns. Fred frisou que a Mundo Livre S/A teve a preocupação de retomar os arranjos originais das canções para o show celebrativo.

“A gente foi convocado para fazer o nosso disco mais rock ‘n’ roll, um show rock ‘n’ roll. Tem músicas que a gente resgatou o espírito original, a versão original mesmo. A gente resgatou a versão original de ‘A Bola do Jogo’, de ‘Saldo de Aratu’, a versão original de ‘Manguebit’. A gente tá bem ansioso”, adianta Zeroquatro.

SERVIÇO

Mundo Livre S/A - 30 anos de “Samba Esquema Noise”

No Festival Clássicos do Brasil

Quando: Sexta (11), a partir das 20h (abertura da casa de shows)

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 120, à venda no site Bilheteria Digital

Instagram: @mundolivre_sa / @classicosdobrasil.festival

Veja também