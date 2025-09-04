A- A+

luto Mundo perdeu um "gigante" com a morte de Armani, afirma Donatella Versace Donatella é designer de moda e diretora artística da marca italiana

A estilista italiana Donatella Versace afirmou nesta quinta-feira (4) que o mundo "nunca esquecerá" o estilista Giorgio Armani, que faleceu aos 91 anos.

Donatella Francesca Versace, por vezes chamada apenas de Donatella, é uma designer de moda mundialmente famosa. Ela se tornou a diretora artística da marca italiana de moda de luxo Versace, após o assassinato de Gianni em 1997.

"O mundo perdeu hoje um gigante. Ele fez história e será lembrado para sempre", escreveu no Instagram.

