Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
luto

Mundo perdeu um "gigante" com a morte de Armani, afirma Donatella Versace

Donatella é designer de moda e diretora artística da marca italiana

Reportar Erro
A estilista italiana Donatella VersaceA estilista italiana Donatella Versace - Foto: Miguel Medina / AFP

Leia também

• Do planejamento ao bordado e à logística: o papel da tecnologia especializada na moda

• Moda dos vídeos falsos gerados por IA alimenta o sexismo na internet

• Curso de moda com fuxico busca autonomia financeira para mulheres da Ilha de Itamaracá

A estilista italiana Donatella Versace afirmou nesta quinta-feira (4) que o mundo "nunca esquecerá" o estilista Giorgio Armani, que faleceu aos 91 anos.

Donatella Francesca Versace, por vezes chamada apenas de Donatella, é uma designer de moda mundialmente famosa. Ela se tornou a diretora artística da marca italiana de moda de luxo Versace, após o assassinato de Gianni em 1997.

"O mundo perdeu hoje um gigante. Ele fez história e será lembrado para sempre", escreveu no Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter