Mundo Torajo leva ao Teatro RioMar espetáculo "Uma Viagem ao Mundo de Frutas"
Marcado para os próximos dias 10 e 11 de outubro, apresentação está com ingressos a partir de R$ 80
Os pequenos terão um fim de semana dedicado ao lúdico do espetáculo "Uma Viagem ao Mundo de Frutas", do Mundo Rotajo, no fim de semana 10 e 11 de outubro no Teatro RioMar.
No palco, uma aventura pelo planeta Verade, o mundo de frutas, vai empolgar o público, que vai se deparar com lugares novos junto à turma do Mundo Torajo.
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Com ingressos a partir de R$ 80 à venda no site do teatro e na bilheteria, o espetáculo terá sessões diversas nos dois dias de apresentações.
SERVIÇO
Mundo Torajo apresenta “Uma Viagem ao Mundo de Frutas”
Quando: sábado (10) e domingo (11), às 11h e às 15h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
A partir de R$ 80 no site do teatro e na bilheteria
Informações: @teatroriomarrecife