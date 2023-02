Munguzá de Zuza & Thais garante folia e sabor para a Quarta de Cinzas em Olinda

A- A+

Os dias de farra, festa e folia não acabam nesta terça-feira (21), ao menos em Pernambuco e para os foliões que ainda têm disposição para cair no passo, com a edição do Munguzá de Zuza Miranda & Thaís, marcado para esta Quarta de Cinzas, a partir das 6h da manhã, no largo da Igraja da Sé, em Olinda.



Celebrando quase três décadas, o bloco, além de alimentar e dar 'sustância' aos resistentes da Folia de Momo em Pernambuco, vai também homenagear 11 mulheres que contribuíram com a história da distribuição da iguaria gastronômica, o munguzá.







Com apoio da Prefeitura de Olinda, o Munguzá de Zuza Miranda & Thaís retorna, após dois anos sem Carnaval, com Orquestra do Munuguzá, bonecos gigantes, malabaristas de rua e passistas, entre outras atrações.



Na programação deste ano também vai rolar a Corridas dos Monstros, com premiação aos que conseguirem tomar uma dose de aguardente e em seguida subir a Ladeira da Sé correndo. O vencedor vai receber R$ 300 e os demais colocados serão contemplados com cestas básicas.

O Munguzá

Pelo menos dois mil litros de munuguzá com leite de coco, divididos em seis grandes panelas, compõem a iguaria, mote do bloco de Zuza Miranda & Thaís.



A expectativa é distribuir, gratuitamente, mais de cinco mil copinhos (200ml), no decorrer da festa - que conta também com apoio da iniciativa privada.



Na ocasião, uma ação de limpeza, coordenada pelo bloco, integra a programação do bloco, que vai promover a coleta de resíduos em uma força-tarefa que vai contar com varrição e remoção dos resíduos, além de lixeiras especiais.



Mulheres homenageadas

A edição do Munguzá de Zuza Miranda & Thaís - fundado em 1995 pelos músicos e carnavalescos que dão nome ao bloco, pensado para alegrar e alimentar os foliões na Quarta de Cinzas - vai homenagear as seguintes mulheres:

1 - Sílvia Miranda

2 - Acely Vítor

3 - Andréa Lucena

4 - Cica

5 - Fernanda Miranda

6 - Hirlene Gomes Feitosa

7 - Mariana Miranda

8 - Solange Miranda

9 - Sônia Marina

10 - Thaís Miranda Filha

11 - Valentina Miranda Mendes

Serviço

Munguzá de Zuza Miranda & Thaís



Onde: Largo da Sé, em Olinda, a partir das 6h

Quando: Quarta-Feira de Cinzas, 22 de fevereiro



Acesso gratuito

Informações: 9 9911-0709

