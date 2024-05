Mural que inspirou figurino usado por Madonna vira atração em Copacabana e continua atraindo fãs

A- A+

O mural de Rafael Arena, que acabou inspirando um dos looks usados por Madonna durante sua apresentação em Copacabana, na Zona Sul do Rio, virou ponto turístico no bairro. Instalado na parede de um prédio na esquina das ruas Rodolfo Dantas e Carvalho de Mendonça atrai a atenção de quem passa pelo local, mesmo após a rainha do pop ter deixado a cidade. Muitos param para uma foto. Para fãs é uma última lembrança para ficar registrada.

— A apresentação dela vai entrar para a história e vamos ter essa lembrança. Daqui a alguns anos vou poder dizer que era um dos que estava entre os 1,6 milhão que veio ao show — disse o cozinheiro Jonas Rodrigues, de 38 anos, que fez questão de posar diante do mural ao lado do companheiro Marcelo Rodrigues, de 48.

Assim como Jonas e Marcelo, que são de Araraquara, em São Paulo, muitos dos que foram atraídos pelo mural — localizado a poucos metros do Copacabana Palace, onde a cantora ficou hospedada — são turistas que vieram à cidade para o show. É o caso de Marisa Lira, de 55 anos, e Dayana Jardim, de 35, que voltam hoje mesmo para Maceió, mas antes de irem para o aeroporto fizeram uma parada estratégica para a última foto antes de partir de Copacabana.

— Não tinha como ir embora sem essa foto. Vai ser uma última lembrança dela e do show — disse Marisa.

'Jamais poderia imaginar'

A repercussão da arte pegou de surpresa até o seu autor. Rafael Arena postou numa rede social que não esperava ver uma criação sua no corpo da musa. O mural foi feito em março para celebrar a vinda da musa do pop ao Rio e reproduz com cores locais (verde, amarelo e azul) o corselet desenhado para a diva pelo francês Jean Paul Gautier. A arte criada inicialmente para estampar camisetas, foi adaptada pelo estilista da cantora.

"Ser fã da Madonna é ser surpreendido a todo instante (...) Eu jamais poderia imaginar que uma criação digital minha se tornaria real sem seu corpo. Eu não sei descrever o que sinto", escreveu Arena, no Instagram.

A fã Viviane Silva, de 28 anos, que veio de Belém para o show, parou diante do mural para fazer fotos ao lado das amigas Fernanda Silva, de 38, e Juliana Theberge, de 29, do Rio. Ela não sabia que a arte da parede havia inspirado o figurino da cantora.

— Achei que tivesse sido o contrário. Que o mural tivesse sido feito depois do show. Ficou muito bacana — elogiou.

Neste domingo Madonna publicou nos stories do Instagram dela uma foto utilizando a peça inspirada no mural, com um agradecimento ao estilista francês, que fez a versão brasileira do famoso corselet.

