Murillo La Greca recebe a exposição "Loiça Coral", a partir desta quarta-feira (13)

Inspiradas na beleza dos arrecifes de corais e na relação do Recife com essas formações rochosas, as artistas Maria Eduarda Belém e Mariana Belém criaram o projeto "Loiça Coral". A iniciativa foi transformada em exposição, que terá abertura nesta quarta-feira (13), às 19h, no Museu Murillo La Greca.

O projeto traz como proposta a criação de um painel composto por pratos de louça pintados artesanalmente, representando os arrecifes de coral. Na mostra, as artistas apresentam ainda um painel surpresa que não estava previsto no projeto inicial.

Todo o processo de criação dos pratos são artesanais, com os objetivos pintados à mão, individualmente, e depois queimados em alta temperatura. As peças têm um caráter utilitário, além de serem obras de arte, podendo ser utilizadas na decoração ou no dia a dia.



As artistas optaram pela porcelana como suporte por conta de sua tridimensionalidade e natureza mineral, semelhante aos esqueletos dos corais. Como ação educativa, elas comandam um bate-papo com o público, que conta com a participação de uma bióloga pesquisadora e especialista em arrecifes de coral.

A mostra é promovida por meio do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife, permanecendo em cartaz até o dia 2 de fevereiro de 2024.

Serviço:

Exposição “Loiça Coral”

Abertura nesta quarta-feira (13), às 19h; Visitação até 2 de fevereiro de 2024; de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 13h às 17h

No Museu Murillo La Greca (Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim)

Entrada gratuita



