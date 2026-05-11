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ENTREVISTA Sem redenção: Murilo Benício vê Ferrete, de "Três Graças", como um vilão de família Ator reflete sobre a construção do vilão e destaca o novo olhar do público sobre personagens controversos nas novelas

Após viver vilões que marcaram época, Murilo Benício celebra o novo olhar do público sobre esses personagens na atualidade. Em clima de despedida do inescrupuloso Ferette em “Três Graças”, o ator destaca que existe um entendimento maior por parte da audiência atualmente, visando apenas o entretenimento e a diversão.

“Tem esse lugar lúdico que o espectador entende. Não é igual antigamente, que batiam na gente no meio da rua. Hoje há uma compreensão maior de que isso é uma novela, feita para entreter, para as pessoas rirem e se divertirem um pouco depois de um dia de trabalho”, afirma.

Nos últimos capítulos da novela, o vilão vai conseguir retomar a presidência da fundação que leva seu nome e impedir a posse oficial de Gerluce, papel de Sophie Charlotte. Ferette anula na Justiça a liminar que reconduziu Rogério, de Eduardo Moscovis, ao comando da fundação.

No processo, Ferette alega conflito de interesses, argumento aceito pelo fato de o desembargador que deu a ordem ser pai da policial Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovsky, namorada da filha de Ferette, Lorena, de Alanis Guillen.

“Acho que tudo pode acontecer no final, mas o Ferrete irá morrer sem aprender nada”, aposta Murilo.

Ao longo da novela, algumas sequências exigiram bastante esforço físico. Até que ponto atuar, nesses momentos, se aproxima de um trabalho físico e técnico?

Totalmente. São cenas muito difíceis porque misturam ação com uma carga emocional forte. Então, além de interpretar, você precisa estar extremamente atento para que tudo aconteça com segurança. Nada ali é por acaso, tudo é pensado e ensaiado.

Esse cuidado coletivo muda a forma como o elenco interage em cena?

Muda bastante. A gente conversa muito antes, principalmente nas cenas mais delicadas. Existe uma troca real: sentamos, discutimos, pensamos juntos em como fazer. Isso cria uma confiança importante entre os atores.

No entanto, o ritmo acelerado das novelas não permite muitos encontros e estudos. O que isso representa no resultado final?

Representa muito. Nem sempre dá para chegar e simplesmente gravar. Quando a gente tem esse tempo, consegue construir melhor, testar possibilidades e garantir que tudo funcione, tanto artisticamente quanto tecnicamente.

Você tem conseguido acompanhar a repercussão da novela?

É bem difícil. Como estou dentro do estúdio, acabo não acompanhando tanto a reação imediata. Às vezes a cena vai ao ar e eu ainda estou totalmente focado no que vem pela frente.

A saga do Ferette chegará ao fim em breve. O que foi mais interessante de desenvolver nesse personagem?

Justamente pelo fato de não ser simples. Ele vive um conflito entre o desejo e a estrutura familiar. É mais interessante ele amar a família e, ainda assim, cometer erros. Isso aproxima o personagem de algo real, porque esse tipo de contradição existe.

De que forma?

Temos muitas pessoas com o caráter do Ferette por aí. É muito difícil mudar. São poucas as pessoas que realmente conseguem rever esse tipo de educação. É um processo que exige vontade, e nem todo mundo está disposto a passar por isso.

Então, não há nenhuma possibilidade de redenção para o vilão na reta final?

Sinceramente, não muito. Na minha visão, ele é alguém que resiste a mudanças. É o tipo de pessoa que prefere manter suas convicções até o fim, mesmo que isso tenha um custo alto.

Mundo de mudanças

Ao refletir sobre as transformações sociais ao longo das últimas décadas, Murilo Benício reconhece que cresceu em um contexto marcado por valores hoje amplamente questionados.

“Você nascia machista, você nascia preconceituoso. Minha adolescência foi nos anos 1980, era algo absurdo”, afirma, ao lembrar de uma época em que a repressão era naturalizada e a diversidade praticamente invisibilizada no cotidiano.

O ator destaca que, apesar desse cenário, sua trajetória foi atravessada por experiências que ampliaram seu olhar.

“Claro que existiam pessoas gays, mas ninguém podia ser. Eu venho de um lugar do qual até hoje me desconstruo”, explica ele, que valoriza o papel do teatro ao ampliar novas perspectivas e o ajudou a enxergar o mundo de forma mais aberta e interessante. “Tive sorte de gostar de teatro. Então, muito cedo eu já conheci um mundo muito diferente e muito mais interessante”, completa.

Fora do óbvio

Para Murilo Benício, o desafio na composição do personagem esteve justamente em escapar de soluções fáceis e arquétipos previsíveis. O ator explica que a proposta nunca foi construir uma figura unidimensional, mas alguém atravessado por contradições: um homem que valoriza profundamente a família, mas que, ao mesmo tempo, é capaz de falhar.

“A ideia nunca foi fazer algo óbvio. A gente quis explorar um personagem que valoriza a família, mas que também falha, e falha feio. Isso torna tudo mais complexo”, aponta.

"Três Graças" – Globo – De segunda a sábado, às 21h30.

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