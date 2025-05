Murilo Benício revela que separação de Giovanna Antonelli foi conturbada; saiba detalhes

A- A+

Quem vê a forte amizade entre Murilo Benício e Giovanna Antonelli nas redes sociais e fora delas não imagina o quanto foi difícil a separação deles, em 2005. Em entrevista a Antonio Tabet, no UOL, o ator deu detalhes do divórcio, que ocorreu em 2005: "A gente teve litígio".

Murilo e Giovanna, que são pais de Pietro, de 20 anos, se conheceram durante a gravação de O Clone, em 2001, em que ela interpretou a icônica Jade, e ele viveu os gêmeos Diogo e Lucas, além do clone Leo. Os dois últimos personagens viveram romance com Jade.



"Você acha que a gente se separou assim: 'Então tá, Giovanna, não deu certo? Beijos, semana que vem vamos fazer alguma coisa'? Não, a gente teve litígio. É bom falar isso, porque tem gente que acha que é impossível: existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer separar. Então teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis", declarou.

Antes do relacionamento com Giovanna Antonelli, Murilo Benício foi casado com Alessandra Negrini, com que teve o filho Antonio, hoje com 28 anos. Foi um conselho da psicóloga do primogênito que fez o ator repensar a relação com Antonelli.

"Ele era criança e a psicóloga dele disse uma frase que nunca me saiu da cabeça: 'Se você não se dá bem com a mãe dele, ele começa a duvidar que é fruto de amor'. Então, meu relacionamento com a Giovanna hoje é ótimo", garantiu ele.

O ator reforçou que ambos passaram por fases complicadas, mas que hoje a relação é leve e saudável. "A gente passou por todos os momentos difíceis, mas hoje se diverte e tem muito a ver", afirmou o ator, mostrando orgulho da parceria construída ao longo dos anos.

Atualmente, Murilo Benício namora a jornalista Cecilia Malan, e Giovanna Antonelli é casada com o diretor de TV Leonardo Nogueira, com quem tem as gêmeas Antônia e Sofia, de 14.

