Murilo Couto leva novo espetáculo de stand-up ao Teatro RioMar Recife
Humorista se apresenta em duas sessões no dia 31 de outubro; ingressos a partir de R$ 40
O humorista Murilo Couto apresenta seu novo espetáculo de stand-up comedy no Teatro RioMar Recife, no dia 31 de outubro, com sessões às 18h30 e às 21h.
O repertório reúne observações sobre atualidades, situações cotidianas e experiências pessoais, incluindo histórias sobre a vida de casado.
Entre os assuntos abordados estão as mudanças na rotina após o casamento, as diferenças de personalidade no relacionamento, além de conflitos envolvendo tarefas domésticas e reformas.
As dificuldades de assumir as responsabilidades da vida adulta também servem de inspiração para as histórias do comediante.
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Projeto
A apresentação integra o processo de criação de um novo especial de comédia, ainda sem previsão de lançamento.
No palco, Murilo experimenta piadas, testa diferentes abordagens e ajusta o material de acordo com a resposta da plateia.
Os textos ainda não foram publicados na internet, permitindo que o público acompanhe uma etapa do desenvolvimento do trabalho antes de sua possível chegada aos vídeos.
Com a proposta, cada sessão pode apresentar variações no repertório. A experiência também oferece aos fãs que acompanham o humorista on-line a oportunidade de conhecer os bastidores da construção de suas apresentações e observar como as ideias são desenvolvidas ao vivo.
Serviço
Murilo Couto - Stand-up
Quando: Sábado (31), às 18h30 e às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina
A partir de R$ 40 no site Uhuu.com
Informações: @murilocouto