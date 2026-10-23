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TEATRO Murilo Couto leva novo espetáculo de stand-up ao Teatro RioMar Recife Humorista se apresenta em duas sessões no dia 31 de outubro; ingressos a partir de R$ 40

O humorista Murilo Couto apresenta seu novo espetáculo de stand-up comedy no Teatro RioMar Recife, no dia 31 de outubro, com sessões às 18h30 e às 21h.



O repertório reúne observações sobre atualidades, situações cotidianas e experiências pessoais, incluindo histórias sobre a vida de casado.

Entre os assuntos abordados estão as mudanças na rotina após o casamento, as diferenças de personalidade no relacionamento, além de conflitos envolvendo tarefas domésticas e reformas.



As dificuldades de assumir as responsabilidades da vida adulta também servem de inspiração para as histórias do comediante.

Projeto

A apresentação integra o processo de criação de um novo especial de comédia, ainda sem previsão de lançamento.



No palco, Murilo experimenta piadas, testa diferentes abordagens e ajusta o material de acordo com a resposta da plateia.



Os textos ainda não foram publicados na internet, permitindo que o público acompanhe uma etapa do desenvolvimento do trabalho antes de sua possível chegada aos vídeos.

Com a proposta, cada sessão pode apresentar variações no repertório. A experiência também oferece aos fãs que acompanham o humorista on-line a oportunidade de conhecer os bastidores da construção de suas apresentações e observar como as ideias são desenvolvidas ao vivo.

Serviço

Murilo Couto - Stand-up

Quando: Sábado (31), às 18h30 e às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

A partir de R$ 40 no site Uhuu.com

Informações: @murilocouto

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