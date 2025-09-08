Murilo Gun volta ao Recife com o sucesso "Fé no Flow"; confira datas
Palestra-espetáculo fará nova temporada no Teatro RioMar
"Fé no Flow" marca a volta de Murilo Gun ao teatro após 10 anos, numa palestra-espetáculo. O artista de palco passou pelo Recife com duas apresentações em fevereiro de 2024 e agora recebe novamente o show no Teatro RioMar para apresentações nos dias 13 e 14 de setembro.
“O espetáculo mistura leveza com profundidade, toca a alma das pessoas profundamente e ao mesmo tempo é engraçado, chegando até a ser bobo em alguns momentos. Ele não acaba quando as cortinas fecham. Continua, repercute. Os assuntos viram pauta em casa, na empresa”, diz Gun.
Em “Fé no Flow”, Murilo leva ao palco humor, música ao vivo e autoconhecimento para falar sobre a ordem do planejamento, da organização, da previsibilidade, da estabilidade, do conhecido. E, em contraponto, sobre a criatividade, da abertura às mudanças, do desconhecido que contém infinitas possibilidades. O que ele chama de flow.
Serviço:
"Fé no Flow", com Murilo Gun
Quando: Sábado (13), às 21h e domingo (14), às 20h
Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
Ingressos a partir de R$ 80 pelo site uhuul
Mais informações pelo site
*Com informações da assessoria de imprensa