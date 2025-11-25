A- A+

famosos Murilo Huff explica se usou herança do filho com Marília Mendonça para comprar vaca de R$ 54 milhões Diante de polêmica, cantor se manifesta por meio das redes sociais e esclarece como tem preservado o patrimônio do pequeno Léo, de 5 anos

O cantor Murilo Huff se pronunciou publicamente após ser criticado, nas redes sociais, pela compra da vaca mais cara do mundo, avaliada em R$ 54 milhões. Parte dos seguidores do sertanejo vinha indagando se ele teria usado a herança do filho Léo, de 5 anos — fruto do antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021) — para arrematar, na última semana, 25% da propriedade do animal, ou seja, R$ 13,5 milhões. Diante da polêmica, o artista se manifestou.

"Eu trabalho desde os 16 anos e, graças a Deus, não preciso do dinheiro do meu filho para nada. E ainda assim, mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, eu só poderia com autorização judicial", Murilo Huff explicou, ao ser diretamente questionado por um seguidor no Instagram.

Disputa judicial

Em junho deste ano, Léo Mendonça se tornou alvo de uma disputa na Justiça envolvendo sua guarda definitiva. Até aquele momento, Ruth Mendonça — a avó materna da criança — dividia com Murilo os cuidados do único herdeiro direto de Marília Mendonça. O artista decidiu mover a ação judicial contra a ex-sogra com o objetivo de buscar a guarda unilateral do garoto, depois de "descobrir algumas coisas", nas palavras dele, relacionadas à família.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade", ressaltou Murilo, após o caso — tratado com segredo de Justiça — se tornar de conhecimento público. "Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram à época em que a situação ganhou os noticiários.

Na mesma mensagem, Murilo disse que não deseja afastar o filho da família materna. "Nunca quis e não quero", frisou ele, que obteve a guarda provisória de Léo até que o caso ganhe uma resolução definitiva. O que ele busca é a guarda total da criança, que — desde a morte de Marília Mendonça — vinha sendo cuidada pela mãe da artista, num esquema de guarda compartilhada com Murilo.

Vaca mais cara do mundo

Na última quinta-feira (20), Murilo Huff se tornou um dos donos da vaca mais cara do mundo, arrematada por nada menos do que R$ 54 milhões num leilão realizado em Foz do Iguaçu (PR).

O artista goiano investiu R$ 13,5 milhões no animal da raça Nelore, linhagem originária da Índia, e agora detém 25% da propriedade de Donna Fiv Ciav, como a vaca é batizada. A transação, realizada durante o leilão Cataratas Collection, representa um marco que reforça o peso da agropecuária brasileira no cenário mundial.

Há alguns meses, Murilo Huff já havia se tornado dono, sozinho, de outra vaca valiosa. Ele comprou o animal, também da raça Nelore, por R$ 17 milhões. O fato chamou atenção nas redes sociais. Diante da repercussão, o cantor veio a público para explicar que a transação não visava a "ostentação".

"Não é ostentação. É investimento. Realmente há muitas pessoas com essa dúvida, falando: 'Pô, mas com uma vaca desse valor eu nem trabalhava mais'. Tem muita desinformação por aí. Para explicar mais ou menos um assunto complexo, essa vaca que eu comprei possui uma das melhores genéticas do mundo. Não é nem do Brasil... Ela produz, por ano, uma média de 40 a 60 prenhez, que são os filhos antes de nascer, por assim dizer. E cada prenhez desse é comercializado por uma faixa entre R$ 450 mil e R$ 600 mil. Aí é só fazer a conta...", frisou o cantor, todo sorridente.

