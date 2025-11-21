A- A+

FAMOSOS Murilo Huff se torna um dos donos da vaca mais cara do mundo, arrematada por R$ 54 milhões Cantor detém 25% da propriedade do animal da raça Nelore conhecido por genética de ponta; transação projeta Brasil no mercado internacional

O cantor Murilo Huff está firme e forte na decisão de ampliar os negócios para muitíssimo além dos palcos e microfones. O sertanejo de 30 anos — pai do pequeno Léo Mendonça Huff, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021) — se tornou, na última quinta-feira (20), um dos donos da vaca mais cara do mundo, arrematada por nada menos do que R$ 54 milhões num leilão realizado em Foz do Iguaçu (PR).

O artista goiano investiu R$ 13,5 milhões no animal da raça Nelore, linhagem originária da Índia, e agora detém 25% da propriedade de Donna Fiv Ciav, como a vaca é batizada. A transação, realizada durante o leilão Cataratas Collection, representa um marco que reforça o peso da agropecuária brasileira no cenário mundial.

A compra de uma vaca por uma quantia tão alta — o maior valor já pago por um bovino de qualquer raça no planeta — expõe como o setor se tornou mais profissional e competitivo, além de guiado por genética de ponta. O recorde projeta o país a um novo patamar e envia um recado claro ao mercado internacional, segundo analistas: a agropecuária brasileira segue ditando tendências incontornáveis.



Como se sabe, a vaca, fêmea adulta do gado, ocupa um papel central na pecuária, seja na produção de leite ou carne. No sistema leiteiro, o bicho é a base de toda a operação numa propriedade rural, e seu desempenho depende de fatores como genética, alimentação, saúde e manejo correto. Quando "bem conduzidas", algumas vacas podem chegar a produzir mais de 30 litros de leite por dia, mostrando o quanto a eficiência desse animal é determinante para a produtividade das fazendas. Está aí, aliás, o principal fator para maior valoração, ou não, de cada animal.

Há alguns meses, Murilo Huff já havia se tornado dono, sozinho, de outra vaca valiosa. Ele comprou o animal, também da raça Nelore, por R$ 17 milhões. O fato chamou atenção nas redes sociais. Diante da repercussão, o cantor veio a público para explicar que a transação não visava a "ostentação".





A vaca mais cara do mundo, arrematada por R$ 54 milhões, da raça Nelore // Foto: Divulgação

"Não é ostentação. É investimento. Realmente há muitas pessoas com essa dúvida, falando: 'Pô, mas com uma vaca desse valor eu nem trabalhava mais'. Tem muita desinformação por aí. Para explicar mais ou menos um assunto complexo, essa vaca que eu comprei possui uma das melhores genéticas do mundo. Não é nem do Brasil... Ela produz, por ano, uma média de 40 a 60 prenhez, que são os filhos antes de nascer, por assim dizer. E cada prenhez desse é comercializado por uma faixa entre R$ 450 mil e R$ 600 mil. Aí é só fazer a conta...", frisou o cantor, todo sorridente.

Os outros donos da Donna Fiv Ciav, atualmente a vaca mais cara do mundo, são as empresas Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Mata Velha e Nelore LMC. Filha da vaca Parla FIV AJJ, que detinha o recorde mundial anterior com R$ 27 milhões, Donna nasceu, há uma década, sob muitas expectativas — e ela as superou, uma a uma.

