Aposta no mercado Murilo Rosa acredita que "Beleza Fatal", da Max, pode amplificar a produção de novelas Ator faz parte do elenco da novíssima primeira novela nacional da Max, em que vive o ético Doutor Tomás

As novelas sempre foram o grande filão profissional na trajetória de Murilo Rosa. Há mais de 30 anos diante das câmeras, o ator começou a desbravar novos formatos e plataformas de trabalho. Foi o caso da apresentação do reality “A Ponte”, da HBO Max, em 2022.



Mas não demorou para voltar ao folhetim. Ele faz parte do elenco da novíssima “Beleza Fatal”, primeira novela nacional da Max, em que vive o ético Doutor Tomás.



“Tem algo muito positivo nesse trabalho. Todo mundo entendeu a responsabilidade desse momento. Não só para a plataforma, mas também para o mercado. Então, todo mundo chegou aqui com a intenção de carregar o seu melhor”, elogia.

Na história, Tomás é o marido de Márcia, a filha desaparecida de Átila, papel de Herson Capri. Cirurgião sério e competente, ele trabalha na clínica da família e é o principal opositor de Benjamin, de Caio Blat.



Tomás redescobre o amor ao lado de uma paciente que reencontra anos depois, a mulher trans Andréa, vivida por Kiara Felippe.



“Eu tinha de fazer, e a Maria (de Médicis, diretora) me ligou, ela falou assim: ‘Eu preciso de você, eu preciso de um ator afetivo que vai trabalhar com uma atriz que você vai ter de colocá-la no colo’. E eu falei: ‘Vamos’. Eu ainda não sabia, assim, de quase nada”, conta o ator, que estava de férias na Disney, nos Estados Unidos, quando recebeu o convite.



Pela primeira vez envolvido em uma novela voltada para o streaming, Murilo está animado com a repercussão do projeto entre o público.



O folhetim terá sua última leva de capítulos disponibilizados apenas no dia 17 de março. “Acho que o streaming traz um glamour para esse trabalho.



O público está com vontade de assistir. Mas, claro, a gente faz trabalho querendo ser visto por todos, ser popular. ‘Beleza Fatal’ traz uma trama que mistura grandes clássicos. O público vai identificar grande novelas ao longo do texto”, ressalta.



O formato de novela para streaming pode até ser novidade para Murilo. Mas o ator já é um veterano do casting da Warner Bros. Discovery.



Há alguns anos, ele chegou à plataforma para comandar o reality-show “A Ponte”, que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro.



“Sou da leva antiga. Cheguei na Warner em junho de 2021. Fizemos outros trabalhos até chegarmos aqui. Muita coisa aconteceu até vermos esse projeto ser disponibilizado. Tenho uma boa previsão sobre essa obra também”, arrisca.

“Beleza Fatal” – Cinco capítulos disponibilizados semanalmente na plataforma Max.

Clima acolhedor

Ao longo do período de gravações de “Beleza Fatal”, Murilo Rosa estava diante de uma nova forma de trabalhar e consumir conteúdo. Logo de início, o ator vibrou com a chance de ter mais tempo para se preparar entre uma cena e outra.



“Levamos seis meses para gravar 40 capítulos. Isso nos deu mais tempo de estudar todo o desenvolvimento da história. Tivemos muitas gravações em locação também. Acho que isso dá uma valorizada maior ao produto”, aponta.



Ele também ressalta a harmonia entre elenco e a equipe liderada pela diretora Maria de Médicis ao longo dos meses de trabalho. “Era algo novo. Então, é normal que a gente ainda estivesse entendendo a forma de fazer. Mas foi tudo ótimo. Os pequenos problemas que tiveram pelo caminho nem sei quais foram (risos)”, brinca.

Instantâneas

# Murilo é casado com a modelo Fernanda Tavares.

# O último trabalho do ator na Globo foi em “Salve-se Quem Puder”, interrompida por conta da pandemia.

# Ainda na juventude, Murilo sonhava em seguir carreira como lutador de taekwondo.

# Murilo estreou na televisão em abril de 1994 com a novela“74.5: Uma Onda no Ar”, na extinta TV Manchete.

