Murilo Rosa responde Zé de Abreu e promete processo

Murilo Rosa respondeu a novas provocações de José de Abreu, no domingo, 2. Os dois começaram a trocar farpas após uma live de Murilo com Maria Zilda Bethlem, em que a atriz confessou que José de Abreu tinha "mau hálito". Zé criticou a dupla na rede social X, antigo Twitter, na terça-feira, 28. Eles seguiram trocando provocações pelas redes sociais nos dias seguintes. Mas, após o ator veterano postar uma foto de Murilo com seu pai e seu filho, Rosa prometeu que sua resposta "virá dos órgãos competentes em todas as esferas".

Em seu Instagram, Murilo explicou: "Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável".

Nos comentários, amigos e colegas atores apoiaram Murilo: "Para cima dele, amigo", comentou Lady Fontenelle. Marcelo Serrado respondeu com corações. "Muito triste esse clima de guerra no nosso país, para quê?", disse a atriz Maria Padilha.

Polêmica

Durante uma live, Murilo Rosa perguntou para Maria Zilda se ela já havia beijado alguém com bafo. Ela respondeu que sim: "Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. O Zé era um bicho".

Em uma série de tweets no X (antigo Twitter), o ator criticou a postura de Maria Zilda, negando as acusações do mau hálito: "Liberou fake news. Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido. Afinal, o marido era o diretor da novela", disse.

