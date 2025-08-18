Priscila Senna: palco da gravação do DVD "TBT da Musa" tem primeira vistoria técnica

A- A+

Com a proximidade da esperadíssima gravação do DVD da cantora Priscila Senna, batizado de “TBT da Musa”, no próximo dia 27 de agosto, no Marco Zero, Bairro do Recife, os preparativos correm acelerados.

Começou no dia 13 de agosto o processo de montagem da superestrutura do palco, que receberá a performance da Musa e seus convidados de calibre nacional, momento em que artista celebra os 15 anos de carreira.

Nesta segunda-feira (18), a área teve a primeira vistoria técnica dos órgãos que atuarão no evento, conjuntamente com a equipe de produção da cantora.

Nos próximos dias, em coletiva para imprensa, serão divulgados os detalhes sobre a segurança do show, plano de acesso à ilha do Recife, entre outros detalhes.





Palco do show "TBT da Musa" já está sendo montado no Marco Zero, Bairro do Recife:.Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernmabuco

Um dos shows mais esperados pelos pernambucanos e público de outros estados do Nordeste, o “TBT da Musa”, até o momento de publicação desta matéria, tem como atrações confirmadas a dupla Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Tayara Andreza e a dupla Iguinho e Lulinha.

A Musa Priscila Senna promete um repertório cheio de hits que a consagraram como o maior nome do brega pernambucano, como "Novo Namorado", Não Sou a Única" e "Baby Fala Pra mim", além de novas produções.

*Com informações da assessoria de imprensa



