CELEBRIDADES Musculação e dieta: loucuras que Sydney Sweeney e outros já fizeram no corpo por papel Atriz interpretará a boxeadora Christy Martin em cinebiografia e surpreendeu com visual totalmente diferente, após ganhar 14 kg

Quem conhece Sydney Sweeney das séries “Euphoria” ou “The White Lotus”, da HBO, pode ter dificuldade em reconhecer a atriz no papel da boxeadora Christy Martin, na nova cinebiografia. Após três meses e meio de intenso treinamento, a artista contou que seu corpo ficou “completamente diferente”.



Para viver a atleta, ela ganhou mais de 14 kg e comentou, com bom humor, que nenhuma das suas roupas antigas mais serve no seu corpo atual.





“Passei a comer mais. Fazia musculação de manhã por uma hora, kickboxing no meio do dia por cerca de duas horas, e depois musculação de novo à noite por mais uma hora”, contou ela sobre o preparo físico. “Nenhuma das minhas roupas servia mais. Costumo vestir tamanho 23 em jeans, e estava usando 27. Meus seios aumentaram. E minha bunda ficou enorme. Foi uma loucura.”

Para viver a atleta, Sydney Sweeney ganhou mais de 14 kg // Instagram/Reprodução

A cinebiografia, ainda sem um título definido, é dirigida por David Michôd, que escreveu o roteiro ao lado de Mirrah Foulkes. O enredo contará sobre a ascensão da boxeadora que se tornou uma das mais conhecidas dos Estados Unidos nos anos 1990.

A seguir, veja outros atores que passaram por grandes transformações físicas por um papel:

Chris Hemsworth

Cena de 'No coração do mar' (2015) — Foto: Divulgação

Os fãs de Thor que assistiram “No coração do mar” (2015) talvez tenham tido dificuldade em reconhecer Chris Hemsworth. Para a produção, o galã surgiu magro, barbudo e muito queimado de sol. Além dele, Tom Holland, Benjamin Walker e Cillian Murphy também passaram a ingerir apenas 500 calorias por dia para seus respectivos papéis no filme, que retrata um grupo de amigos lutando para sobreviver no mar por 90 dias, após uma baleia cachalote destruir o navio em que estavam, em 1820.

Christian Bale

Cena de 'O operário' (2004) — Foto: Divulgação

Outra transformação radical foi a que Christian Bale enfrentou para viver o trabalhador Trevor Reznik no filme “O operário” (2004). Na época, ele pesava cerca de 80 kg e emagreceu quase 30 kg — seguindo uma dieta extrema que, em alguns dias, consistia apenas em uma lata de atum e uma maçã. Anos depois, para “Trapaça” (2013), passou por mais uma mudança: atingiu 103 kg para interpretar um personagem que lhe garantiu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.

50 Cent

Cena de 'A luta de um campeão' (2011) — Foto: Divulgação



A missão do rapper 50 Cent também não foi nada fácil e exigiu disciplina. No filme “A luta de um campeão” (2011), ele interpretou um jogador de futebol americano que enfrenta um câncer terminal. Para se preparar para o papel, o artista adotou uma dieta líquida rigorosa que durou alguns meses. O esforço resultou em uma perda de 24 kg, levando sua massa corporal de 98 kg para cerca de 75 kg.

Hilary Swank

Cena de 'Menina de ouro' (2004) — Foto: Divulgação

Para o filme “Menina de ouro” (2004), em que interpreta a boxeadora Maggie Fitzgerald, Hilary Swank treinou boxe por três meses, duas horas por dia, conhecendo o esporte na prática. Na mesma época, ela também fazia condicionamento físico com um preparador. O processo incluía até acordar durante a madrugada para consumir proteínas e claras de ovo, com o objetivo de ganhar peso e desenvolver a musculatura. O resultado: ela ganhou 8 kg.

