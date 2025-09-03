A- A+

CELEBRIDADES Músculos, "novo nariz" e 27 kg a menos: o que The Rock fez para ficar irreconhecível em filme Ator, que sofre distúrbios intestinais há anos, interpreta lutador de MMA em 'Coração de lutador - The smashing machine'

Dwayne Johnson — ou The Rock, como é mais conhecido — está um tanto diferente. E a nova aparência foi percebida tanto na vida real quanto na ficcional. Ao chegar ao Festival de Veneza para apresentar o novo filme, “Coração de lutador - The smashing machine”, o ator impressionou pela forma física, com cerca de 27 kg a menos. Já no longa, ele está irreconhecível: fato que, aliado à sua atuação, lhe rendeu cerca de 15 minutos de aplausos na mostra de cinema.

As mudanças que impressionaram o público foram explicadas pelo personal trainer Kunal Makwana, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. “O treino de força teria sido o foco principal para preservar a musculatura dele, mas também teria incluído uma grande quantidade de trabalho de condicionamento, como sessões de cardio, treinos intervalados de alta intensidade e exercícios específicos de luta para refletir o papel para o qual ele está se preparando”, disse ele.





Dwayne Johnson em 'Coração de Lutador - The Smashing Machine' (2025) — Foto: Divulgação

“Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada. A dieta deve ter sido rigorosa e estruturada, focada em criar um déficit calórico e manter a ingestão de proteínas alta para preservar a massa muscular”, explicou.





“Isso geralmente significa muitas proteínas magras, como frango, peixe e ovos, além de vegetais e porções cuidadosamente controladas de carboidratos complexos, como arroz ou batata-doce. A questão não é tanto soluções rápidas, mas sim precisão, então cada refeição deve ter sido pesada e cada caloria contabilizada, sem absolutamente nenhum alimento processado, lanches ou comida para viagem.”

Dirigido por Benny Safdie e coestrelado por Emily Blunt, Johnson se afasta dos filmes de ação para interpretar Mark Kerr, o lendário bicampeão peso-pesado do UFC e ícone das artes marciais mistas. A história narra a ascensão meteórica nos anos 90, bem como seus demônios fora do ringue, mergulhando em vícios e sua luta por redenção.

Em entrevista à Variety, o maquiador Kazu Hiro — que já transformou Bradley Cooper no compositor Leonard Bernstein, em “Maestro” (2023), e Gary Oldman em Winston Churchill, em “O destino de uma nação” (2017) — explicou o processo de preparação de The Rock. “Mark Kerr tem um osso da sobrancelha muito proeminente, então também precisei colocar sobrancelhas sobre ele e mudar o formato do nariz”, contou ele. “A linha do cabelo e o formato da cabeça também trazem semelhança ao design.”

O “novo nariz, aliás, foi um desafio devido ao suor envolvido nas muitas cenas de luta. “O nariz dele começava a descolar, e isso é algo que não pode ser evitado, porque as pessoas suam. Especialmente quando ele estava lutando ou treinando. Não importava a cola que usássemos, o suor empurrava e começava a soltar. Era uma manutenção constante”, explica.

Veja também