CAUSOS E POESIAS Museu Cais do Sertão será palco de estreia do poeta pernambucano Toinho Mendes Apresentação de Toinho, que também é ator e repentista, acontece nas próxima terça (12) e quarta-feira (13)

Loirinho de olhos azuis, feição de estrangeiro, mas pernambucano nato - precisamente da cidade de Limoeiro, no Agreste.



E para além de poeta, repentista e ator, é também um matuto e, portanto, com propriedade para contar causos e rimar o Nordeste. Trata-se de Toinho Mendes, que está à frente da montagem "De Repente Tô Aí...", apresentada no Museu Cais do Sertão nos próximos dias 12 e 13 de dezembro, às 20h.

O equipamento, localizado no Bairro do Recife, será seu palco de estreia junto a estudantes recifenses da Escola Técnica Estadual Professor Alfredo Freyre, convidados que vão prosear em meio a repentes, cordéis, poesias outras narrativas que serão mostradas ao público.



E na produção e identidade visual do espetáculo, alunos da Escola Ténica Estadual Miguel Batista registram suas assinaturas.



“Eu queria muito que fosse assim: um sonho partilhado. Queria subir ao meu primeiro palco muito bem acompanhado pelos sonhos de um monte de jovens, para criar uma rede de esperanças e também de celebração da cultura nordestina, da qual eu tanto me orgulho”, conta Toinho.







No dia do aniversário do Velho Lua

Não à toa, como nordestino caba da peste, Toinho escolheu as datas para sua estreia nos palcos no dia do aniversário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, referência de qualquer artista que estima a cultura brasileira.



“Dia 13 é aniversário de Luiz Gonzaga, uma data da maior importância, bem dizer sagrada para todo nordestino que se preze. E também de Santa Luzia, da qual minha mãe é devota. Estaremos em celebração desde a véspera”, festeja.



Tal qual a data escolhida para o seu primeiro encontro com o público, como artista, ele também elegeu o Cais do Sertão por razões bem justificadas.



“Foi no Cais do Sertão que decidi que havia chegado o momento de me dedicar inteiro à arte depois de passar muitos anos atuando como professor e depois como servidor público, em diversos cargos. Foi lá que me encontrei com a poesia e mudei o curso dos meus sonhos”, lembra ele.

Crédito: Bruno Ruído

Com direção artística de Rafael Amâncio e produção executiva e coordenação geral assinadas por Marcos Lira e Paula Caal, "De Repente Tô Aí..." - que tem apoio da Empetur, Secretaria de Educação e Esporte e Secretaria de Turismo e Lazer do Estado de Pernambuco - contará também com intérprete de Libras.

Quem é Toinho Mendes

Além de artista, Antonio Carlos da Silva Mendes, 43, tem formação na educação e se utiliza do ofício para seguir ao lado de professores e alunos junto a causas do setor - sem abrir mão do tom de leveza e bom humor.



Toinho também faz as vezes como mestre de cerimônia em reuniões institucionais, palestras e eventos. Narrações e gravações para programas, inclusive cinema e comerciais também integram a sua rotina como matuto multifacetado que é.

Serviço

“De Repente Tô Aí…”, com Toinho Mendes

Quando: dias 12 e 13 de dezsembro, às 20h

Onde: Museu Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 9 9744-6033

