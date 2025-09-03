Museu da Academia do Oscar vai sediar festival de cinema brasileiro em Los Angeles
BRAVO Film Festival acontece entre os dias 19 e 25 de outubro
Anteriormente conhecido como Hollywood Brazilian Film Festival, o BRAVO Film Festival acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre os dias 19 e 25 de outubro. Com programação dedicada ao cinema brasileiro, o evento idealizado pela Brazilian Audiovisual Organization contará com sessões de gala no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, entidade responsável pela cerimônia do Oscar.
Além da mudança de nomes, o evento contará, em 2025, pela primeira vez com uma mostra competitiva de filmes. As inscrições gratuitas estão abertas até o dia 15 de setembro, no site oficial do festival. Ao todo, serão sete filmes selecionados para a competição. Eles irão disputar aos prêmios de melhor filme, direção, performance e prêmio especial do júri, acompanhados de uma premiação em dinheiro. O festival irá distribuir US$ 17 mil em premiações.
No ano passado, " Ainda estou aqui" foi o filme escolhido para abrir a programação do evento. A sessão contou com a presença dos atores Fernanda Torres e Selton Mello.
Leia também
• Músculos, "novo nariz" e 27 kg a menos: o que The Rock fez para ficar irreconhecível em filme
• "Gravidade", filme do pernambucano Leo Tabosa, terá premiére mundial no 35° Cine Ceará
• "Ainda Estou Aqui" é eleito o melhor filme do ano pela crítica internacional
Fundado por Talize Sayegh, o BRAVO Film Festival conta com direção criativa de Thiago Macêdo Correia, produtor da Filmes de Plástico, e direção associada de Juliana Sakae, produtora da Muritiba Filmes.