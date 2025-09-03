A- A+

cinema Museu da Academia do Oscar vai sediar festival de cinema brasileiro em Los Angeles BRAVO Film Festival acontece entre os dias 19 e 25 de outubro

Anteriormente conhecido como Hollywood Brazilian Film Festival, o BRAVO Film Festival acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre os dias 19 e 25 de outubro. Com programação dedicada ao cinema brasileiro, o evento idealizado pela Brazilian Audiovisual Organization contará com sessões de gala no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, entidade responsável pela cerimônia do Oscar.

Além da mudança de nomes, o evento contará, em 2025, pela primeira vez com uma mostra competitiva de filmes. As inscrições gratuitas estão abertas até o dia 15 de setembro, no site oficial do festival. Ao todo, serão sete filmes selecionados para a competição. Eles irão disputar aos prêmios de melhor filme, direção, performance e prêmio especial do júri, acompanhados de uma premiação em dinheiro. O festival irá distribuir US$ 17 mil em premiações.

No ano passado, " Ainda estou aqui" foi o filme escolhido para abrir a programação do evento. A sessão contou com a presença dos atores Fernanda Torres e Selton Mello.

Fundado por Talize Sayegh, o BRAVO Film Festival conta com direção criativa de Thiago Macêdo Correia, produtor da Filmes de Plástico, e direção associada de Juliana Sakae, produtora da Muritiba Filmes.

