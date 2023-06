A- A+

HISTÓRIA Museu da Cidade do Recife disponibiliza fotografias dos anos 1940; saiba como adquirir Com o projeto "Leve História para Casa", instituição comercializa impressões de imagens do seu acervo

O Museu da Cidade do Recife lançou mais uma edição do projeto "Leve História para Casa". A iniciativa torna possível a aquisição de fotografias da Capital pernambucana na década de 1940 que integram o acervo da instituição.

A coleção conta com 32 imagens históricas assinadas pelos fotógrafos Alexandre Berzin, Augusto Rodrigues e outras de autoria não identificada. Há fotos de locais como Praça da República, Cais da Alfândega, bairro de Santo Antônio, Ponte Duarte Coelho, praia de Boa Viagem e Avenida Guararapes, além de registros do Graf Zeppelin sobrevoando a cidade.

As fotografias estão à venda na loja do MCR pelo valor de R$ 170 (cada uma). Elas foram impressas tamanho 29,7cm X 42cm (formato A3), em papel Hahnemühle - Photo Glossy - Fineart, que garante uma durabilidade de mais de 100 anos, sem alteração nas cores.

Nesta edição, o projeto contou com o apoio da Universidade Católica. A curadoria das fotografias foi realizada pela fotógrafa e professora da instituição, Renata Victor. Os recursos obtidos com as vendas serão revertidos para as atividades do museu.

Serviço:

Museu da Cidade do Recife

Endereço: Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h



