Museu da Cidade do Recife oferece oficinas de férias gratuitas de estêncil, tangram e estamparia

A- A+

O Museu da Cidade do Recife preparou uma programação especial voltada para crianças e seus familiares neste mês de férias. Serão três oficinas gratuitas nas"Tardes de Gente Feliz" no Museu, ensinando técnicas de estêncil, tangram e estamparia. As aulas acontecem nesta sexta-feira (20) e na próxima semana, nos dias 26, 27 e 28 (quinta, sexta e sábado), sempre das 14h às 16h.



Para participar não precisa inscrição prévia, basta visitar o museu no horário previsto da atividade, que tem previsão de duração de 30 minutos. Todas as oficinas são inspiradas na coleção de azulejos do Museu, que fazem parte da nova exposição ""Museu da Cidade do Recife - 40 Anos em Movimento".



As atividades serão comandadas pelo gerente do Educativo do Museu e arte-educador Emerson Pontes. De uma forma lúdica, ele também falará um pouco sobre a história dos azulejos que fazem parte do acervo do MCR e da arquitetura urbana do Recife. As atividades são indicadas para crianças de todas as idades, acompanhadas por pelo menos um responsável.

Programação

A oficina de estêncil abre a programação nesta sexta-feira (20). A oficina convida os participantes para aprender o estêncil, uma técnica de pintura que utiliza moldes vazados para aplicar um desenho em qualquer superfície. Na atividade, são utilizados moldes em acetato, rolinhos de pintura, tintas e muita criatividade e diversão.

Já na quinta-feira (26), o Museu oferece aos pequenos visitantes a oficina de tangram, um antigo quebra-cabeça chinês que consiste na formação de figuras e desenhos por meio de sete peças. Na oficina, o desafio será "montar os azulejos" do museu e também criar novas figuras. Para essa atividade, são oferecidas 20 vagas, por ordem de chegada.

Na sexta-feira (27) será promovida mais uma edição da oficina de estêncil. E no sábado (28), encerrando a programação, acontece a oficina de estamparia em camisas. As famílias têm a opção de levar a camisa de casa, de preferência na cor branca, ou comprar na lojinha do Museu pelo valor de R$ 20 (cada). Mais informações pelo telefone 31343761.

SERVIÇO

Projeto 'TARDES DE GENTE FELIZ'.

Oficina Estêncil.

Dias 20 e 27 de janeiro (sextas-feiras).

Das 14h às 16h.

Público: livre.

Sem inscrição prévia

Oficina de Tangram.

Dia 26 de janeiro (quinta-feira).

Das 14h às 16h.

20 vagas.

Público: livre.

Sem inscrição prévia

Oficina de Estamparia.

As formas orgânicas dos azulejos modernos na camiseta da criançada.

Dia 28 de janeiro (sábado).

Das 14h às 16h.

Público: livre.

Sem inscrição prévia.

Obs.: A lojinha do museu terá camisetas à venda para a atividade, mas a criança poderá trazer sua camiseta, na cor branca, de preferência.

Veja também

TEATRO Coletivo Angu de Teatro completa 20 anos e comemora nos palcos do Janeiro de Grandes Espetáculos