A- A+

Exposição Museu da Cidade do Recife promove, a partir deste sábado (22), a exposição de carnaval "Junta Povo" Com entrada gratuita, mostra fotográfica vai até o fim de março e tem como tema a folia de Carnaval nas ruas do Recife

O Museu da Cidade do Recife, no Forte das Cinco Pontas, promove gratuitamente, a partir deste sábado (22), a exposição “Junta Povo”.

Seguindo até o fim de março, a exposição tem como tema a folia de Carnaval nas ruas do Recife na década de 1950.

A mostra reúne fotografias de Mário de Carvalho e Severino Fragoso e reverbera o calor humano do carnaval por meio do registro dos foliões.



Carnaval de 1958 - Foto: Mário de Carvalho

Além das imagens de Mário e Severino, outras fotografias do acervo do Museu da Cidade compõem a exposição “Junta Povo”, que teve a curadoria da equipe da Museu da Cidade junto com a Associação dos Amigos do Museu da Cidade do Recife.

“A intenção de fazer essa exposição com fotografias antigas é mostrar a multidão que vai sempre atrás dos blocos, que está perto dos palcos, prestando atenção nas orquestras e dançando”, explica Emerson Pontes, gerente educativo do Museu da Cidade do Recife.

“O público sempre esteve no meio da folia”, completa.

SERVIÇO

Exposição Junta Povo

Onde: Museu da Cidade do Recife, Forte das Cinco Pontas, bairro de São José.

Quando: a partir de sábado 22/02, 10h

Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h.

Aos sábados e domingos, das 10h às 16h.

Acesso gratuito

Veja também