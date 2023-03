A- A+

Memória Museu da Pessoa lança nova plataforma digital para o público O usuário do museu virtual pode compartilhar a sua história de vida no site da instituição

Fundado em São Paulo, em 1991, o Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo dedicado às histórias de vida. A instituição lançou recentemente uma nova plataforma para facilitar o acesso de quem quer registrar sua memória.

Com o site, o museu oferece duas opções principais ao público. A primeira delas é o “Conte livre”, que permite ao usuário incluir, além do seu depoimento, imagens, músicas e vídeos no seu perfil.

Para tornar a experiência ainda mais rica, a plataforma adicionou a opção de contar a história de outras pessoas. Além disso, é possível acrescentar histórias a perfis que já tenham suas histórias contadas, com outros pontos de vista.



Outra opção é a gravação guiada. Nesta experiência, o público pode contar sua história gravando um vídeo de até três minutos respondendo às perguntas: “Qual é o seu legado?”, “Quais são suas melhores histórias de carnaval?”, e “Como a pandemia da Covid-19 impactou a sua vida?”.

O Museu da Pessoa lançou também a versão digital da exposição “Qual é o seu legado?”, que está em cartaz no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. As respostas à pergunta que está no título da mostra estão sendo registradas pelos usuários, tanto pelo site, como na cabine da exposição, e integrarão o acervo da instituição.

