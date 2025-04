A- A+

REFORMA Governo de Pernambuco abre licitação para requalificação do Museu de Arte Contemporânea, em Olinda O foco das obras é a recuperação geral do equipamento cultural, contemplando suas áreas interna e externa.

A requalificação do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), em Olinda, entra em nova fase. Nesta quarta-feira (9), o Governo do Estado lançou o edital de licitação para contratação da empresa de engenharia que realizará as obras de conservação e restauro do equipamento cultural.

O projeto foi elaborado por equipes técnicas da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). O foco é a recuperação geral do museu, contemplando suas áreas interna e externa.

Com as obras, o equipamento cultural passará por implantação do sistema de acessibilidade (banheiros, elevador e rampas), restauração de cantarias, assoalho, renovação das instalações elétricas, prevenção de combate a incêndio, instalação do sistema de ar-condicionado, paisagismo na área externa, reforço estrutural do mezanino e recuperação de cobertura da sala de exposição temporária.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, “as intervenções vão possibilitar um espaço mais seguro, acessível e bonito para que a população possa desfrutar das obras de grandes nomes das artes plásticas”.

Histórico

Inaugurado em 1966, a partir da doação de parte da coleção do embaixador Assis Chateaubriand ao Estado, o MAC-PE conta com um acervo de mais de 4 mil obras. Além disso, o prédio onde o museu está instalado é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O espaço está fechado para visitação desde 2017, após problemas estruturais e de segurança. Em outubro de 2024, foram concluídas obras de reforço nas fundações e revisão das cobertas.

